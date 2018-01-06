تعرف على تفاصيل صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة

علي المصري



أعلن برشلونة الإسباني رسميا اليوم، ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، بعد مفاوضات طويلة وشاقة، وسيسافر اللاعب الليلة إلى برشلونة من أجل الخضوع للفحص الطبي في النادي الكتالوني.



وسوف يدفع برشلونة 160 مليون جنيه إسترليني، سيتم تقسيمها إلى 120 ملايين ثابتة بالإضافة إلى 40 مليونا متغيرات، تعتمد على نجاح اللاعب مع الفريق الكتالوني.



وقدم البارسا نفس العرض الصيف الماضي، لكن شروط الاضافات مثل فوز اللاعب بالكرة الذهبية لم تكن منطقية للنادي الإنجليزي، ولكن الشروط تغيرت الآن، وأصبحت مرتبطة بعدد مرات ظهور اللاعب مع برشلونة والأهداف التي يسجلها.



وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اكتفى النادي الكتالوني بالترحيب بالنجم البرازيلي من خلال مقطع فيديو قصير لخزانة داخل غرف ملابس الفريق، وهي تفتح وبداخلها قميص الفريق باسم كوتينيو.

وأوضح ليفربول في بيان له أن صفقة انتقال كوتينيو لبرشلونة تتوقف على اجتيازه للفحص الطبي.



وجاء في البيان أن ليفربول يمكنه تأكيد أن فيليب كوتينيو سيرحل عن النادي بعد التوصل لاتفاق مع برشلونة، الأمر يتوقف على الفحص الطبي والتوصل لاتفاق حول البنود الشخصية للعقد.



وأضاف البيان اللاعب الآن لديه تصريح بإنهاء الإجراءات الرسمية الاعتيادية لإتمام صفقة انتقاله بشكل فوري.



وبهذا المبلغ يكون البرازيلي قد تخطى النجم صاحب الـ25 عامًا المبلغ الذي ضم به برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كلف خزينة البلوجرانا 105 ملايين يورو + 35 مليون كمتغيرات.



فيما جاء في المركز الثالث صفقة انتقال نيمار عام 2013 من فريق سانتوس البرازيلي التي كلفت برشلونة 88 مليون يورو، وفبما يلي قائمة بأغلى 11 صفقة في تاريخ برشلونة:-



1- فيليب كوتينيو 160 مليون يورو (120+40 متغيرات).

2- عثمان ديمبلي 140مليون يورو (105+35 متغيرات).

3- نيمار دا سيلفا 88 مليون يورو.

4- لويس سواريز 81 مليون يورو.

5- أندريه جوميز 70 مليون يورو (35+35 متغيرات).

6- زلاتان إبراهيموفيتش 69.5 مليون يورو (49.5+20 متغيرات).

7- باولينيو بيزيرا 40 مليون يورو.

8- ديفيد فيا 40 مليون يورو.

9- مارك أوفرمارس 36.5 مليون يورو.

10- خافيير سافيولا 35.9 مليون يورو.

11- داني ألفيس 35.5 مليون يورو.