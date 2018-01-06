تعرف على موقف اﻷهلي من التجديد لنجومه

news image سيـــاســة

السعودية تؤكد توقيف 11 أميرا بسبب مستحقات الكهرباء والمياه

متابعات  أصدر النائب العام السعودي،  سعود المعجب، مساء السبت، بيانا أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء وأوضح المعجب،  في البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأنباء السع

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17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
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news image اتصالات وتكنولوجيا

ثغرة إنتل تكلفها 3 دعاوى تعويضات ومخاوف ملايين

متابعات تواجه شركة "إنتل" الأميركية، ثلاث دعاوى قضائية على الأقل لمطالبتها بالتعويضات، عقب اكتشاف ثغرة خطيرة في معالجاتها، تتيح لقراصنة الإنترنت أن يسرقوا بيانات مهمة من المستخدمين وبحسب تقرير نقله سكاي نيوز عن صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الدعاوى جرى رفعها في كل من ولايتي أوريغون وإنديانا، على ا

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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

ترامب: أنا عبقري جدا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه ”عبقري راجح العقل جدا“، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة، وفق تقرير نقلته رويترز. كان مايكل وولف مؤلف الكتاب قال في تعليقات صاحبت نشر كتابه إن ترامب لا يصلح للرئاسة. وقال ترامب في سلسلة من التغريدات التي أرسلها في ا

news image اقتصاد وأسواق

فاروس: ارتفاع الاحتياطي النقدي سيدعم الجنيه والوفاء بالديون الخارجية

مصطفى طلعت أكد بنك الاستثمار "فاروس" أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي يعزز من مستويات الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي من المرجح أن يسجل 17.30 جنيه للدولار في 2018. وأرجع البنك، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، زيادة الإحتياطي بنهاية

رياضة

تعرف على موقف اﻷهلي من التجديد لنجومه

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علي المصري

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تأجيل جلسات المفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري إلى ما بعد مباراة السوبر المصري.

وتنتهي عقود 7 من لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الجاري هم: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، صبري رحيل، أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، عبدالله السعيد.

وأوضح عبدالحفيظ أنه أجل جلسات التجديد مع كل اللاعبين إلى ما بعد مباراة السوبر أمام المصري البورسعيدي والمحدد لها يوم 12 يناير الجاري على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.
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