تعرف على موقف اﻷهلي من التجديد لنجومه

علي المصري



أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تأجيل جلسات المفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري إلى ما بعد مباراة السوبر المصري.



وتنتهي عقود 7 من لاعبي الأهلي بنهاية الموسم الجاري هم: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، صبري رحيل، أحمد فتحي، حسام عاشور، وليد سليمان، عبدالله السعيد.



وأوضح عبدالحفيظ أنه أجل جلسات التجديد مع كل اللاعبين إلى ما بعد مباراة السوبر أمام المصري البورسعيدي والمحدد لها يوم 12 يناير الجاري على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.