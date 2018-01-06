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السعودية تؤكد توقيف 11 أميرا بسبب مستحقات الكهرباء والمياه

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ثغرة إنتل تكلفها 3 دعاوى تعويضات ومخاوف ملايين

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ترامب: أنا عبقري جدا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه ”عبقري راجح العقل جدا“، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة، وفق تقرير نقلته رويترز. كان مايكل وولف مؤلف الكتاب قال في تعليقات صاحبت نشر كتابه إن ترامب لا يصلح للرئاسة. وقال ترامب في سلسلة من التغريدات التي أرسلها في ا

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رياضة

طوارئ في اﻷهلي استعدادًا للقمة

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ضم 31 لاعبًا للمعسكر.. واختيار القائمة غدًا


علي المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، فرض سياج من السرية على تدريبات الفريق، غدًا الأحد، في ختام الاستعدادات لمواجهة الزمالك، مساء الاثنين، باستاد القاهرة، في ختام منافسات الدور الأول للدوري الممتاز.

وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الفني قرر إقامة المران في الرابعة عصر غد، لكنه رفض الكشف عن ملعب التدريب نظرًا لسرية الاستعدادات التي يخوضها الأهلي قبل مواجهة الزمالك المرتقبة.

وفضّل الجهاز الفني للأهلي تأجيل إعلان قائمة المباراة إلى الغد، وقام بضم جميع اللاعبين الذين شاركوا في مران اليوم للمعسكر المغلق بأحد الفنادق استعدادًا للمباراة.

وعقد المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين، في معسكر الفريق، وحرص على شرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية للاعبين خلال المحاضرة، وأيضًا توضيح بعض الأدوار الخاصة بكل لاعب.

واستدعى البدري قائمة تضم 31 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقمة، وخرج منها الحارس شريف إكرامي لأسباب فنية، في قرار مفاجئ، والمدافع محمد نجيب للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أيمن أشرف، التونسي علي معلول، سعد سمير، رامي ربيعة، باسم علي، محمد هاني، أحمد فتحي، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وكريم نيدفيد، أكرم توفيق ، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، أحمد حمدي، ميدو جابر، هشام محمد، صالح جمعة، أحمد حمودي، إسلام محارب، عمرو بركات.

خط الهجوم: المغربي وليد أزارو، النيجيري أجاي، مروان محسن، أحمد ياسر ريان، الجنوب إفريقي باكاماني ماشامبي.

النادي الأهلي نادي الزمالك
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