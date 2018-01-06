هل يكرر إيهاب جلال تجربة أوتوفيستر؟

متابعات
أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، مساء السبت، بيانا أوضح فيه أنه في يوم الخميس 17 ربيع الآخر 1439هـ تجمهر 11 أميراً في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء
وأوضح المعجب، في البيان ذاته الذي نقلته وكالة الأنباء السع
متابعات
تواجه شركة "إنتل" الأميركية، ثلاث دعاوى قضائية على الأقل لمطالبتها بالتعويضات، عقب اكتشاف ثغرة خطيرة في معالجاتها، تتيح لقراصنة الإنترنت أن يسرقوا بيانات مهمة من المستخدمين
وبحسب تقرير نقله سكاي نيوز عن صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن الدعاوى جرى رفعها في كل من ولايتي أوريغون وإنديانا، على ا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بأنه ”عبقري راجح العقل جدا“، وذلك بعد نشر كتاب ينتقده بشدة ويشكك في أهليته لتولي الرئاسة، وفق تقرير نقلته رويترز.
كان مايكل وولف مؤلف الكتاب قال في تعليقات صاحبت نشر كتابه إن ترامب لا يصلح للرئاسة.
وقال ترامب في سلسلة من التغريدات التي أرسلها في ا
مصطفى طلعت
أكد بنك الاستثمار "فاروس" أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي يعزز من مستويات الثقة في قدرة الدولة على الوفاء بالديون الخارجية، كما سيدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والذي من المرجح أن يسجل 17.30 جنيه للدولار في 2018.
وأرجع البنك، في مذكرة بحثية حصلت عليها "المال"، زيادة الإحتياطي بنهاية