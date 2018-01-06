كلام نهائي .. القمة على ستاد القاهرة

علي المصري:





أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، أن مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام السابعة مساء، ستقام علي ستاد القاهرة الدولي، كما هو مقرر لها.



وأوضح أنه بعد مشاورات دارت مع الجهات الأمنية تم الاتفاق بشكل نهائى على إقامة المباراة باستاد القاهرة، مشيرا إلي أن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، رفض فكرة تأجيل المباراة بشكل نهائي.







