بورسعيد تتحمل نصف تكلفة تدريب الشباب بأكاديمية العلوم

news image بورصة وشركات

البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.  وأكد رواش

news image رياضة

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك

علي المصري:  أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد

اتصالات وتكنولوجيا

بورسعيد تتحمل نصف تكلفة تدريب الشباب بأكاديمية العلوم

inner image

المتدربون التحقوا من خلال الموقع الرسمي للمحافظة.. والبكل يطالب بقاعدة معلوماتية للوظائف المتاحة

 
بورسعيد- أمانى العزازى

أكد الدكتور عصام البكل، رئيس مجمع خدمة الصناعة، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بدء الدورات التدريبية لشباب الخريجين من أبناء محافظة بورسعيد؛ بهدف تأهيلهم لسوق العمل تلبية لاحتياجات المشروعات المقرر افتتاحها بالمنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وطالب البكل محافظ بورسعيد بإعداد حصر شامل للوظائف المتاحة واشتراطات القبول بها من خلال قاعدة معلوماتية والإعلان عنها بشكل رسمي، لافتًا إلى أن التدريب من أجل التشغيل يجب أن يتم على أساس واضح ووفق خطة ممنهجة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن المقرر أن يستمر التدريب بمقر الأكاديمية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور محمد على، مدير الفرع، لمدة تتجاوز شهرًا لعدد 1200 متدرب تم تقسيمهم إلى مجموعات وفقًا لتخصصاتهم، ويتم تدريبهم عمليًّا بمقر معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة سامية شاكر، مدير مجمع الصناعهة ببورسعيد، أن التدريب يأتي في إطار الدور المجتمعى للأكاديمية العربية، حيث وافق الدكتور إسماعل عبد الغفار على تخفيض رسوم الدورات للشباب بنسبة 50%، وتتحمل المحافظة تكاليف البرنامج التدريبي حيث يصل سعر دورة السلامة والصحة المهنية خارج البرنامج التدريبي إلى 1800 جنيه. وتمنح الأكاديمية في نهاية البرنامج شهادات معتمدة وموثقة للعمل بمختلف الشركات والمصانع والمؤسسات.

من ناحية أخرى قالت مروة عبد الرازق، بكالوريوس علوم، "إحدى المتدربات بالبرنامج التأهيلى"، إن الالتحاق بالبرنامج التدريبي فرصة للشباب الباحث عن عمل جيد، حيث  تتكلف هذه الدورات مبالغ باهظة في مراكز تدريب غير معتمدة، في حين أتاحتها المحافظة للشباب بالمجان وبشهادة اجتياز معتمدة من أكاديمية النقل البحرى.

فيما أشادت هند التلبانى، متدربة، بطريقة وأسلوب التقدم للدورات عن طريق موقع المحافظة الرسمي على الإنترنت ودون وساطة وبتوجه الدولة للعناية بالشباب وتأهيلهم لسوق العمل، كما أشادت بجودة المادة العلمية المقدمة طبقًا للمعايير العالمية ودقة التنظيم.

وقال محمود السيد عبد الغنى، بكالوريوس خدمة اجتماعية، إن ربط التدريب بالتشغيل يعتبر توجهًا جيدًا لتحفيز الشباب ومنحه بارقة أمل جديدة في إمكانية الحصول على فرصة عمل.

وأشار أحمد الجرايحى ومحمد تيسير، من خريجى المدرسة الفنية البترولية ببورسعيد، إلى أن المحافظ اللواء عادل الغضبان أصدر قراره بتعيين أوائل خريجى الدفعة في شركات الغاز والبترول بغرب بورسعيد، ولأن الحظ لم يحالفهم تقدموا عن طريق موقع المحافظة للالتحاق بالبرنامج التدريبي بحثًا عن فرصة عمل جيدة.

وطالبت هند التلباني المحافظ بمنح المتدربين الأولوية في التقدم لفرص العمل التي سيتم الإعلان عنها، كما حدث مع زملائها من خريجى كليات الهندسة الذين تقدموا لوظائف شركات البترول عن طريق الموقع الرسمي للمحافظة، وقام المحافظ بإيفادهم لإجراء الاختبارات الشخصية بمقر وزارة البترول بدءًا من غد السبت.

وقالت إن شباب بورسعيد عانوا كثيرًا ذهاب الوظائف للوافدين من المحافظات المجاورة على مدار السنوات الماضية.




Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا