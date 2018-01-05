التربية و التعليم تبحث مشكلات مدارس 30 يونيو

المال - خاص:



عقدت الدكتورة أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، اليوم الجمعة، الاجتماع الشهري لمدارس 30 يونيو "وجه بحري" لوكلاء المديريات التعليمية ومديري التعليم الخاص لعشر محافظات.



و ناقش اﻻجتماع بعض المخالفات المعروضة وكيفية حلها، ووجهت مساعد الوزير إلى ضرورة تنظيم العمل بروح الفريق، مؤكدة أهمية تفعيل الأنشطة لما لها من أثر كبير فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء ونبذ العنف.



وأعربت عن تقديرها للتفاعل البناء من جميع مديري المديريات، والتواصل معها بصورة دائمة، ومتابعة جدول الأعمال وماتم إنجازه أولًا بأول، مما أدى إلي الوصول لحل المشكلات التي تطرح.



و أوضح حسن عبد التواب، مدير عام تنمية مادة المجال الصناعي، أنه بالتعاون مع الموجهين العموميين للمديريات سوف يصيغون معـًا أفكارًا للأنشطة في المجال الصناعي، تحت مظلة "لا للإرهاب ونعم للوحدة الوطنية"، بحيث يتفاعل الطالب مع الأنشطة ويبدع بحرفية شديدة، لأنها من صنعه ونسيج أفكاره مما يخلق للطالب فكرا ناضجا محبا للوطن.