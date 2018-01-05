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البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو

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تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&

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news image سيـــاســة

شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.  وأكد رواش

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إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك

علي المصري:  أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد

اتصالات وتكنولوجيا

التربية و التعليم تبحث مشكلات مدارس 30 يونيو

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المال - خاص:

عقدت الدكتورة أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة  مدارس 30 يونيو، اليوم الجمعة، الاجتماع الشهري لمدارس 30 يونيو "وجه بحري" لوكلاء المديريات التعليمية ومديري التعليم الخاص لعشر محافظات.

و ناقش اﻻجتماع  بعض المخالفات المعروضة وكيفية حلها، ووجهت مساعد الوزير إلى ضرورة تنظيم العمل بروح الفريق، مؤكدة أهمية تفعيل الأنشطة لما لها من أثر كبير فى ترسيخ قيم الولاء والانتماء ونبذ العنف.

وأعربت عن تقديرها للتفاعل البناء من جميع مديري المديريات، والتواصل معها بصورة دائمة، ومتابعة جدول الأعمال وماتم إنجازه أولًا بأول، مما أدى إلي الوصول لحل المشكلات التي تطرح.

و أوضح  حسن عبد التواب، مدير عام تنمية مادة المجال الصناعي، أنه بالتعاون مع الموجهين العموميين  للمديريات سوف يصيغون معـًا أفكارًا للأنشطة في المجال الصناعي، تحت مظلة "لا للإرهاب ونعم للوحدة الوطنية"، بحيث يتفاعل الطالب  مع الأنشطة ويبدع بحرفية شديدة، لأنها من  صنعه ونسيج أفكاره مما يخلق للطالب فكرا ناضجا محبا للوطن.
وزارة التربية والتعليم
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