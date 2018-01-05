الأرصاد تحذر من رياح محملة بالغبار على القاهرة والدلتا

ياسمين فواز:
صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز، وتذليل العراقيل التي تواجه ا
المال- خاص:
تصدرت السوق المصرية أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي مقومة بالدولار، في ضوء تدفق أخبار الاكتتابات والتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال العام الحالي، وسط تحقيق جميع القطاعات مكاسب كبيرة، بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر.
وارتفع السوق
سمية كمال
احتل هاشتاج العاصمة الإدارية الجديدة، المرتبة الخامسة للمغردين ومستخدمى منصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، وانستجرام، وتويتر"، وذلك بعد زيارة الرئيس السيسي لأكبر كنيسة ومسجد بمصر، والتي يقع مقرها بالعاصمة الإدارية.
وقد أرفق الهاشتاج بصور لزيارة الرئيس، واحتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجي
مصطفى طلعت:
قدرت بنوك استثمار محلية القيمة العادلة لسهم السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" ما بين 22.7 و23.09 و24.79 جنيه، في الوقت الذي يتداول فيه السهم على شاشات تداول البورصة بالقرب من 19.10 جنيه.
ووفقا للقوائم المالية المجمعة، المنشورة مؤخراً، قفزت أرباح "سوديك" خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إ