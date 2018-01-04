أهلي جدة يعير عبد الشافي للفتح السعودي

مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

الخميس 04 يناير 2018 11:44 م

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات. جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا