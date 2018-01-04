تعرف على تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي

علي المصري



دخل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي دخل المستشفى عصر اليوم الخميس، نتيجة آلام حادة في الظهر، أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي، خاصةً في القدم اليمنى.



وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بمعرفة الدكتور يسري الهواري، وعلى أثرها تمت عملية الحقن في الظهر، وألزمته الإقامة في المستشفى لمدة 48 ساعة للراحة التامة.



واطمأن الطبيب على الخطيب، وأكد على أن الأمر عارض، وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيًا، ولا توجد أي مضاعفات طبية حسب تأكيداته، وأن رئيس الأهلي سوف يغادر المستشفى بعد يومين على الأكثر، لممارسة حياته بشكل طبيعي.