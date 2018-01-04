news image نقل وملاحة

مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.  جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا

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news image اقتصاد وأسواق

التموين: استخراج البطاقات الذكية للمواطنين خلال أسبوعين

رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها كتب ـ محمد مجدي: أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

توالي زيارات المسؤولين للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل  الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية

news image اقتصاد وأسواق

تفاصيل الحملة الترويجية الجديدة للسياحة في 2018

دعاء محمود    أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج وأضاف الدميري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيعقد لقاءً أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف على سلبيات وايجابيا

رياضة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي

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علي المصري

دخل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي دخل المستشفى عصر اليوم الخميس، نتيجة آلام حادة في الظهر، أثرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي، خاصةً في القدم اليمنى.

وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بمعرفة الدكتور يسري الهواري، وعلى أثرها تمت عملية الحقن في الظهر، وألزمته الإقامة في المستشفى لمدة 48 ساعة للراحة التامة.

واطمأن الطبيب على الخطيب، وأكد على أن الأمر عارض، وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيًا، ولا توجد أي مضاعفات طبية حسب تأكيداته، وأن رئيس الأهلي سوف يغادر المستشفى بعد يومين على الأكثر، لممارسة حياته بشكل طبيعي.
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