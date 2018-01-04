تعرف على تطورات الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي

نادية صابر
قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا
رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها
كتب ـ محمد مجدي:
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب
استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية
دعاء محمود
أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج
وأضاف الدميري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيعقد لقاءً أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف على سلبيات وايجابيا