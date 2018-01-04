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رياضة

إقالة 16 مدربا في 16 أسبوعا من الدوري المصري

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علي المصري


بات الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني المقال من تدريب الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحدث ضحايا الإطاحة بمدربي فرق الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.


وشهدت أندية اﻷيجيبشن ليج، تغيير 16 مدربًا خلال 16 جولة، آخرهم نيبوشا القادم من الجبل الأسود، الذي أقاله الزمالك عقب الخسارة أمام طلائع الجيش 0-1، مساء أمس الأربعاء.


وأعلن مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، إقالة يوفوفيتش بعد تعرض الفريق للهزيمة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وقبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الاثنين المقبل.


وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع حاليًا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر، وتولى يوفوفيتش قيادة الزمالك في أغسطس الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني، حيث هزم الأهلي مرتين في طريقه لنهائي البطولة العربية للأندية العام الماضي.


وكان يوفوفيتش المدرب رقم 12 في عهد رئيس الزمالك مرتضى منصور، الذي هاجم المدرب بعد التعثر أمام طلائع الجيش.


الرجاء والاتحاد اﻷكثر تغييرا

ويعد فريقا الرجاء الوافد الجديد والاتحاد السكندري، الأكثر تغييرًا للمدربين بين أندية الدوري البالغ عددها 18 ناديًا، حيث بدل كل منهما ثلاثة مدربين حتى الآن.


وجاء سموحة في المركز الثاني، حيث غير مدربين اثنين خلال 16 مباراة، مقابل ثمانية أندية غيرت مدربًا واحدًا، بينما حافظت سبعة أندية على مدربها، الذي بدأ الموسم وهي الأهلي والمصري البورسعيدي والإنتاج الحربي والداخلية والنصر والأسيوطي والمقاولون العرب.


ولم يتبق أي مدرب أجنبي بين ثلاثة استهلوا الموسم مع الزمالك "نيبوشا"، والإسماعيلي "الفرنسي سباستيان ديسابر ورحل لتدريب منتخب أوغندا"، وسموحة "التشيكي فرانز شتراكا وإعتذر عن إكمال المهمة" .


وتعاقد الاتحاد السكندري مع الفرنسي جان ميشيل كافالي خلفًا لهاني رمزي قبل أن يقيله، ويرتبط بالإسباني خوان خوسيه ماكيدا الشهر الماضي.


ويستحق أحمد العجوز لقب المدرب صاحب أقصر مدة قاد خلالها فريقًا بالدوري، حيث تولى تدريب الرجاء لجولة واحدة خسر فيها 5-صفر أمام الإسماعيلي فريقه القديم، ليرحل ويتم التعاقد مع رمضان السيد.


مدربون في أرقام

أصبح طارق العشري المدرب الوحيد، الذي قاد فريقين خلال الموسم الحالي، هما إنبي ثم وادي دجلة، بينما كان طارق يحيى مساعدًا ليوفوفيتش قبل توليه تدريب بتروجيت.


ويسعى الزمالك للتعاقد مع إيهاب جلال مدرب إنبي الحالي، لكن ناديه يرفض رحيله، ويتمسك به عقب نجاحاته مؤخرًا.


ورغم اقتراب الدور الأول من نهايته، إلا أن هذا الدور لن يكتمل حيث ستقام مباراة المقاولون العرب والأهلي المؤجلة بينهما من الجولة السادسة في مارس المقبل، بينما ستقام مباراة كأس السوبر بين الأهلي والمصري يوم 12 يناير في الإمارات بعد لقاء قمة الأهلي والزمالك الذي يمثل الختام النظري للدور الأول.
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