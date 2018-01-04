صلاح يكشف عن هدفه في الاحتراف الخارجي والكرة المصرية

رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017
- فوز مصر وكوبر والوداد يخطف اللقب من اﻷهلي
علي المصري
توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدو
نادية صابر
قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا
رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها
كتب ـ محمد مجدي:
أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب
استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما استقبل الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية