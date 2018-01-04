صلاح يكشف عن هدفه في الاحتراف الخارجي والكرة المصرية

علي المصري













كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن أحلامه وطموحاته، قبل أقل من ساعة على انطلاق حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة الغانية أكرا، لحضور الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2017.





وقال محمد صلاح، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل الحفل، اليوم الخميس، بحضور منافسيْه "السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني": "منذ أن أصبحت محترفًا، أردت أن أكون أفضل لاعب مصري على الإطلاق، أعرف ما أريده، وأعلم كيف أفعل ذلك، وأعمل بجدية كل يوم لكي أتحسن".





وأضاف النجم المصري: "أنا وساديو صديقان مقربان جدًّا منذ انضمامي لليفربول، وأعتقد أننا سنساعد بعضنا البعض لكي نكون أفضل، أنا فخور بأن أكون هنا، في ذهني دائمًا أريد الفوز بكل شيء".





وتابع: "قضيت موسمين رائعين في روما اﻹيطالي، ولكني دائمًا أحب التحديات، وأضع نفسي تحت الضغط، لذا قررت بأن أذهب، لديّ طموحات ولديّ حلم".



