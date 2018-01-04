المقاولون يزيد أوجاع المقاصة.. وتعادل سلبي باهت بين الرجاء والاتحاد

علي المصري









تغلّب فريق الكرة اﻷول بنادي المقاولون العرب، على مضيفه مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في ختام لقاءات اليوم اﻷول، للجولة السابعة عشرة واﻷخيرة للدور اﻷول من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد بتروسبورت.





التهم ذئاب الجبل مضيفهم الفيومي مبكرًا، بعدما سجل توريك جبرين الهدف اﻷول في الدقيقة العاشرة من انطلاقة اللقاء، قبل أن يضيف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عُمر اللقاء.





بتلك النتبجة يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 25 وقفز للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقي لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادي اﻷهلي، ستقام الشهر المقبل، فيما تجمَّد رصيد مصر المقاصة عند 20 نقطة في المركز العاشر.





وكانت الجولة اﻷخيرة من الدور اﻷول قد انطلقت، عصر اليوم، بتعادل سلبي باهت بين الرجاء المطروحي وضيفه الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية.





ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا، كما ارتفع رصيد الرجاء عند 9 نقاط في المركز الأخير بأول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد رمضان السيد.



