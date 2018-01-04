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رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017

رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017 - فوز مصر وكوبر والوداد يخطف اللقب من اﻷهلي علي المصري توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدو

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news image نقل وملاحة

مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.  جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا

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news image اقتصاد وأسواق

التموين: استخراج البطاقات الذكية للمواطنين خلال أسبوعين

رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها كتب ـ محمد مجدي: أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب

news image سيـــاســة

توالي زيارات المسؤولين للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل  الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية

رياضة

المقاولون يزيد أوجاع المقاصة.. وتعادل سلبي باهت بين الرجاء والاتحاد

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علي المصري


تغلّب فريق الكرة اﻷول بنادي المقاولون العرب، على مضيفه مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في ختام لقاءات اليوم اﻷول، للجولة السابعة عشرة واﻷخيرة للدور اﻷول من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بين الفريقين على استاد بتروسبورت.

التهم ذئاب الجبل مضيفهم الفيومي مبكرًا، بعدما سجل توريك جبرين الهدف اﻷول في الدقيقة العاشرة من انطلاقة اللقاء، قبل أن يضيف أحمد علي الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عُمر اللقاء.

بتلك النتبجة يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 25 وقفز للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقي لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادي اﻷهلي، ستقام الشهر المقبل، فيما تجمَّد رصيد مصر المقاصة عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وكانت الجولة اﻷخيرة من الدور اﻷول قد انطلقت، عصر اليوم، بتعادل سلبي باهت بين الرجاء المطروحي وضيفه الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بقيادة مديره الفني الإسباني خوان ماكيدا، كما ارتفع رصيد الرجاء عند 9 نقاط في المركز الأخير بأول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد رمضان السيد.

اتسمت المباراة بالهدوء الشديد وغابت الخطورة على مرمى الفريقين رغم مشاركة الصفقات الجديدة بالنسبة للاتحاد وعلى رأسهم أحمد موسى "كابوريا" والغاني رزاق سيسيه المعاران من الزمالك.
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