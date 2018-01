اتحاد الشركات ينتهي من إعداد مشروع للتأمين على المتاحف

ماهرأبوالفضل



انتهي الاتحاد المصري لشركات التأمين -عبر لجانه الفنية المتخصصة- من إعداد مشروع وثيقة شاملة للتأمين على المتاحف والمعروضات الأثرية داخل المتحف أو أثناء نقلها، ليتم عرضها فى المعارض أو المحافل الدولية بالخارج، إضافة إلى التأمين علي اللوحات الفنية والمخطوطات النادرة.



وطالب الإتحاد بضرورة تضافر جهود الجهات المعنية للحفاظ على الموروث الحضارى - الذى لا يمكن تقديره بثمن حسب وصفه- من خلال تقديم التغطيات التأمينية الملائمة للحفاظ على تلك الآثار،نظراً لأهميتها الحضارية والتاريخية والثقافية ، بالاضافة الي أهميتها كأحد القنوات الرئيسية في النشاط السياحي وتاثيره علي الاقتصاد القومى.



وقال اتحاد الشركات- في بيان – أن آثار مصر تعد الأشهر على مستوى العالم، و الأقدم على وجه الأرض ، وتحتوي مصر علي العديد من المناطق الاثرية المتخمة بالكنوز، مشيرا الي ان التأمين يلعب دوراً هاماً فى الحفاظ على تلك المتاحف الأثرية ضد المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها كالسرقة ، كما يقوم التأمين بالحفاظ على القطع الأثرية التى قد تتعرض لمخاطر عديدة خاصة أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج.



أضاف ان الاتحاد الدولى للتأمين البحرى IUMI ، عرض فى مؤتمره السنوى ، محاضرة عن تأمين الأعمال الفنية والقطع الأثرية أثناء نقلها ليتم عرضها خارج مكان تواجدها الدائم ، وأوضحت المحاضرة دور التأمين فى الحفاظ على تلك الأعمال الفنية.



واشارت-المحاضرة- الي ان تغطية الأعمال الفنية ، تندرج تحت تغطيات البحرى/بضائع ، لأن الخطر الذى يتعرض له الأثر أو العمل الفنى يكون متعلقاً أكثر بمراحل النقل المختلفة (برى – جوى – بحرى ) لهذا الأثر .

واضافت انه عند تقدير القيمة التأمينية للأثر أو العمل الفنى يتعين أن يؤخذ فى الإعتبار عوامل كثيرة منها ، الحقبة التاريخية التى يمثلها الأثر أو العمل الفنى ، والمادة المصنوع منها الأثر أو العمل الفنى ، بالاضافة الي الحالة المادية للأثر أو العمل الفنى ، والشخصية أو الحدث الذى يمثلها الأثر أو العمل الفنى ، علي ان يتم تحديد القيم التأمينية للقطع الأثرية والأعمال الفنية على أساس الـ Agreed Value.



واشار الاتحاد الدولي للتأمين البحرى-في المحاضرة – الي انه يتم عادة تغطية الأعمال الفنية أو الآثار From Nail To Nail، بمعنى أن التغطية التأمينية تصبح سارية المفعول من وقت تحرك الأثر من موضعه الأصلى فى بلد المنشأ وتستمر خلال المراحل المختلفة من تغليف وشحن وتفريغ ونقل وعرض فى الدولة المستضفية وحتى يرجع مرة اخرى الى نفس الموضع الذى الذى أُخذ منه.



اضاف انه يتم عمل ما يسمى بـ Conditional Report وهو عبارة عن تقرير مفصل يتضمن وصف دقيق لحالة الأثر أو العمل الفنى قبل البدء بعملية التغليف بالاضافة الى صور له من جميع الجوانب ويتم ذلك من خلال لجنة متخصصة هى التى تقوم بإعداد التقرير ويقوم جميع أعضاء اللجنة ( التى تتكون من أعضاء من كلا من الجهة المالكة للأثر – شركة التغليف – شركة التأمين – الجهة المنظمة – الشرطة ) بالتوقيع على هذا التقرير.



و تقوم إحدى الشركات المتخصصة بعملية التغليف والتعبئة، وكذا النقل و هذه الشركات معروفة عالمياً ، وعند عرض الأثر أو العمل الفنى فى معرض أو متحف يجب مراعاة أن يكون هذا المعرض مؤمن عليه ضد كافة الاخطار وغالباً ما تطلب شركات التأمين واعادة التأمين ما يسمى بـ Facility Report والذى يوضح كافة وسائل الامن والامان الموجودة بالمكان التى يتم به العرض .



وفى حالة وقوع أى حادث للعمل الفنى المغطى تأمينياً وينتج عن ذلك مطالبة بتعويض فأن شركة التأمين تقوم بالتعويض عن تكلفة الإصلاح أو إعادة الترميم للعمل الفنى أو الأثر ، وتكلفة الإنخفاض فى قيمة الأثر أو العمل الفنى نتيجة للحادث الذى تعرض له العمل الفنى.



و أوضحت المحاضرة أنه وفقاً لتقرير ال FBI فإن أكبر الجرائم التى وقعت فى مجال الأعمال الفنية قد وقعت فى العراق وسوريا ، وبالتالي يجب أن يتوافر فى طلب التأمين بعض البيانات كأن تكون التغطية From Nail to Nail ، بالاضافة الي إسم المؤمن له ، وطبيعة ونوع العمل الفنى ، كما يجب إعداد قائمة تتضمن القيمة التأمينية لكل قطعة فنية على حده وكذلك توضيح القيمة الإجمالية للأثر بالكامل ، بالاضافة الي الترتيبات والتفاصيل الخاصة بعملية نقل الأثر وتوضيح المسئولين عن عملية النقل.



وشددت علي ضرورة ان يتم النص فى الوثيقة على حد أدنى من ترتيبات الحماية والأمان طوال مدة سريان الوثيقة ، وكذلك توضيح المدة التى سيستمر خلالها المعرض ومكان المعرض.