البورصة توقف أحد العملاء عن التعامل على الأسهم

رجب عز الدين









قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أحد العملاء عن التعامل على الأسهم بالشراء لمدة شهر اعتبارًا من جلسة الاثنين المقبل.





ولم تذكر البورصة اسم العميل، مكتفية بالإشارة إلى كونه يحمل كودًا موحدًا برقم (722023)، ومن المقرر استمرار مدة إيقافه حتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير 2017.





وألغت البورصة عشرات العمليات المنفّذة على سهمي شركة أورنج مصر للاتصالات، ومصر لصناعة الكيماويات، خلال جلسة اليوم الخميس، مخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.





وبلغت العمليات الملغاة على سهم أورنج 42 عملية، بينما اقتصرت على 8 عمليات لمصر لصناعة الكيماويات.



