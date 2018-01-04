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هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

علي المصري      كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال

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news image سيـــاســة

مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

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news image رياضة

40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.       وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

news image نقل وملاحة

انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

بورصة وشركات

البورصة توقف أحد العملاء عن التعامل على الأسهم

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رجب عز الدين


قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أحد العملاء عن التعامل على الأسهم بالشراء لمدة شهر اعتبارًا من جلسة الاثنين المقبل.

ولم تذكر البورصة اسم العميل، مكتفية بالإشارة إلى كونه يحمل كودًا موحدًا برقم (722023)، ومن المقرر استمرار مدة إيقافه حتى نهاية جلسة الأربعاء الموافق 7 فبراير 2017.

وألغت البورصة عشرات العمليات المنفّذة على سهمي شركة أورنج مصر للاتصالات، ومصر لصناعة الكيماويات، خلال جلسة اليوم الخميس، مخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وبلغت العمليات الملغاة على سهم أورنج 42 عملية، بينما اقتصرت على 8 عمليات لمصر لصناعة الكيماويات.

وتنص المادة (321) من اللائحة التنفيذية على حظر التلاعب في أسعار الأسهم، عبر تنفيذ عمليات متفق عليها بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية.
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