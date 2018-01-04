بعد 6 سنوات من شرائها.. جوجل تبيع زاجات

إعداد– عبد الغفور أحمد محسن









تسعى شركة "ألفا بت" المالكة لجوجل، إلى بيع شركتها التابعة "زاجات" التي تعمل في مجال تقييم المطاعم، والتي استحوذت عليها في 2011ن مقابل 151 مليون دولار، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة.





وبحسب رويترز، تشكل تلك الخطوة تراجعًا عن خطة "ألفا بت" الطموح، والتي قادتها ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية السابقة لجوجل ورئيسة "ياهو" حاليًّا.





ولم يعد تطوير "زاجات" ضمن أولويات "ألفا بيت" التي تركز حاليًّا على إنجاح شبكتها للتواصل الاجتماعي Google+.





وقالت المصادر إن "ألفا بت" عقدت مفاوضات رسمية، خلال الأشهر الماضيةن مع عدة شركات لبيع "زاجات"، موضحًا أن أي صفقة متوقعة ستشمل الاسم التجاري لزاجات وموقعها الإلكتروني.



