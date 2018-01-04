news image رياضة

هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

علي المصري      كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال

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news image سيـــاســة

مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

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40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.       وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

news image نقل وملاحة

انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

بورصة وشركات

بعد 6 سنوات من شرائها.. جوجل تبيع زاجات

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إعداد– عبد الغفور أحمد محسن


تسعى شركة "ألفا بت" المالكة لجوجل، إلى بيع شركتها التابعة "زاجات" التي تعمل في مجال تقييم المطاعم، والتي استحوذت عليها في 2011ن مقابل 151 مليون دولار، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة.

وبحسب رويترز، تشكل تلك الخطوة تراجعًا عن خطة "ألفا بت" الطموح، والتي قادتها ماريسا ماير، الرئيسة التنفيذية السابقة لجوجل ورئيسة "ياهو" حاليًّا.

ولم يعد تطوير "زاجات" ضمن أولويات "ألفا بيت" التي تركز حاليًّا على إنجاح شبكتها للتواصل الاجتماعي  Google+.

وقالت المصادر إن "ألفا بت" عقدت مفاوضات رسمية، خلال الأشهر الماضيةن مع عدة شركات لبيع "زاجات"، موضحًا أن أي صفقة متوقعة ستشمل الاسم التجاري لزاجات وموقعها الإلكتروني.

لكن المصادر قالت إن الثمن المطلوب في زاجات ليس معروفًا حتى الآن، كما أن البيع ليس أكيدًا.
جوجل
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