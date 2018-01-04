الزمالك يوافق على رحيل قمر .. ويتمسك ببقاء أوباما

علي المصري



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، موافقته مبدئيًا، على انتقال المهاجم خالد قمر، لصفوف بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، فيما رفض الاستغناء عن خدمات يوسف أوباما.



كان طارق يحيى، المدير الفني لبتروجيت، قد عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، للتفاوض حول حصول الفريق البترولي، على خدمات الثنائي قمر وأوباما.