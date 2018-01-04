مؤشرات البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بهبوط جماعى

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.35% عند مستوى 14782 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 832 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.22% عند مستوى 1970نقطة، بينما هبط الخمسينى بنسبة 0.55 % عند مستوى 2568 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.71% عند مستوى 14508 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 992 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها168.6 مليون جنيه و528 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 28.7 مليون جنيه و 64 مليون جنيه و61.7 مليون جنيه و14.6 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 45 سهمًا من إجمالى 181 سهمًا متداولا، بينما هبط 94 سهمًا وبقى 42 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 1.26% عند مستوى 14833 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.12% عند مستوى 834 نقطة .