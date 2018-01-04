مؤشرات البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بهبوط جماعى

علي المصري
كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال
ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد
يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال
وكالات
أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.
وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا
متابعات
توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ