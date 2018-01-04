news image رياضة

رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017

رسميا .. محمد صلاح أفضل لاعب إفريقي في 2017 - فوز مصر وكوبر والوداد يخطف اللقب من اﻷهلي علي المصري توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفريول اﻹنجليزة، بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2017، والذي أقيم بمركز المؤتمرات الدو

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news image نقل وملاحة

مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.  جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا

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31.00 الفراخ البلدي
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news image اقتصاد وأسواق

التموين: استخراج البطاقات الذكية للمواطنين خلال أسبوعين

رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها كتب ـ محمد مجدي: أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب

news image سيـــاســة

توالي زيارات المسؤولين للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل  الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية

رياضة

إعادة هيكلة لقطاع الناشئين بالأهلى

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على المصرى 

ناقشت لجنة الكرة بالأهلي في اجتماعها، برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، الموقف الحالي لقطاع الناشئين والسلبيات التي يعاني منها القطاع خلال الفترة الماضية، وقام الدكتور عمرو أبو المجد مدير القطاع، بتقديم تقرير للجنة عن مدرسة الكرة والفرق والملاعب، ونظام التغذية والاستراحة الخاصة بالناشئين.

وطالب الخطيب في حضور عضوي اللجنة؛ عبد العزيز عبدالشافي المدير الرياضي، وعلاء عبدالصادق بكل التفاصيل الخاصة بهيكلة القطاع من كل النواحي بالتنسيق مع المدير الرياضي الذي يعكف على دراسة هذه الأمور، على أن يعود قطاع الناشئين بأسرع وقت رافدًا رئيسيًا للفريق الأول بالعناصر المميزة في كل المراكز، وما يترتب على ذلك الحد من عملية شراء اللاعبين من الخارج بمبالغ باهظة.

فى سياق آخر، اجتمعت اللجنة مع إبراهيم عبدالصمد مدير أكاديميات الأهلي، وتعرفت على كل التفاصيل الخاصة بالموقف الحالي، وطلبت تقييمًا لكل فرع من الناحية الفنية والإدارية والمالية، خاصة أن اللجنة تبحث توسيع قاعدة أكاديميات الأهلي في الداخل والخارج، في ضوء البرنامج الذي تقدم به رئيس النادي لأعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات الأخيرة.
النادي الأهلي
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