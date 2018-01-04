news image نقل وملاحة

مميش: مشروعات القناة تساهم في نمو الاحتياطي الأجنبي لمصر

نادية صابر قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، يوم الخميس، إن إحصائيات الملاحة خلال عام 2017 سجلت نمواً ملحوظاً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة والعائدات.  جاء ذلك خلال استقبال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة ا

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news image اقتصاد وأسواق

التموين: استخراج البطاقات الذكية للمواطنين خلال أسبوعين

رمضان: صرف الدعم لصاحب البطاقة من مستحقات الشركة المتأخرة في استخراجها كتب ـ محمد مجدي: أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العام الجديد 2018، يشهد بداية جديدة في عهد استخراج البطاقات التمويينة الذكية للمواطنين، حيث ستتم في إسبوعين فقط من تاريخ تقديم المواطن لطلب

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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news image سيـــاســة

توالي زيارات المسؤولين للبابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل البابا تواضروس الثاني اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما استقبل  الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية و المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية

news image اقتصاد وأسواق

تفاصيل الحملة الترويجية الجديدة للسياحة في 2018

دعاء محمود    أكد هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع خلال الأيام المقبلة وذلك للبدء في إجراءات طرح الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الخارج وأضاف الدميري في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه سيعقد لقاءً أيضاً مع مستثمري القطاع السياحي للتعرف على سلبيات وايجابيا

رياضة

السعيد ينفي شائعة رحيله عن الأهلى

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على المصرى 

نفى عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد بشأن طلبه الرحيل عن النادي الأهلي في يناير الجاري، وخوض تجربة احتراف في أي من الدوريات العربية، مؤكدا أنه لم يتلق أي عروض احتراف عربية بشكل شخصي خلال الفترة الماضية، وأن مثل هذه الأمور يتم عرضها ودراستها من النادي ومسئوليه أولًا.

وأضاف السعيد أن أي عروض تصل بشأنه ستتم مناقشتها بشكل رسمي، على أن يبقى القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة حسام البدرى، والنادي برئاسة محمود الخطيب، معا، وأنه يحترم هذا القرار؛ لأنه يعرف دوره كلاعب في نادٍ بحجم النادي الأهلي.

وشدد السعيد  على أن هناك تعاقدًا يربطه بالأهلي حتى نهاية الموسم، وأن هناك مفاوضات من جانب النادي لتجديد تعاقده، وهو يحترم وجهة نظر الأهلي والجهاز الفني في أي قرار يتم اتخاذه في هذا الشأن أو أي عروض تصل النادي بشكل رسمي.

النادي الأهلي
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