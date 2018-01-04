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هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

علي المصري      كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال

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news image سيـــاســة

مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

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40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.       وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

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انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

بورصة وشركات

المركز الطبى الجديد يقدم مستندات قيد زيادة رأس المال نقدًا

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رجب عز الدين


قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات قيد زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد، وجار فصحها وعرضها على لجنة القيد.

وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة المصدر من 58.5 مليون جنيه إلى 99.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40.9 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة  على 5.1 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 8 جنيهات للسهم الواحد، وتُموَّل الزيادة نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة.

وأعلنت الشركة فى 13 ديسمبر الماضى تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بأسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 29 مرة، حيث تم الاكتتاب في 7.9 مليون سهم، بقيمة 63.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 1.59 مليون جنيه.

كما أعلنت فى 23 نوفمبر الماضى تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 94.62% من إجمالي عدد الأسهم المعروضة بالمرحلة البالغة 4.85 مليون سهم.

ووافقت عمومية الشركة فى 10 سبتمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 58.56 مليون جنيه إلى 99.55 مليون جنيه نقدًا من المساهمين القدامى.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 58.5 مليون جنيه، موزعًا على 7.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 8 جنيهات للسهم.
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