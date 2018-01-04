المركز الطبى الجديد يقدم مستندات قيد زيادة رأس المال نقدًا

رجب عز الدين









قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات قيد زيادة رأسمال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبى الجديد، وجار فصحها وعرضها على لجنة القيد.





وتقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة المصدر من 58.5 مليون جنيه إلى 99.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40.9 مليون جنيه.





وتوزع الزيادة على 5.1 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 8 جنيهات للسهم الواحد، وتُموَّل الزيادة نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة.





وأعلنت الشركة فى 13 ديسمبر الماضى تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بأسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 29 مرة، حيث تم الاكتتاب في 7.9 مليون سهم، بقيمة 63.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 1.59 مليون جنيه.





كما أعلنت فى 23 نوفمبر الماضى تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 94.62% من إجمالي عدد الأسهم المعروضة بالمرحلة البالغة 4.85 مليون سهم.





ووافقت عمومية الشركة فى 10 سبتمبر الماضى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 58.56 مليون جنيه إلى 99.55 مليون جنيه نقدًا من المساهمين القدامى.



