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هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

علي المصري      كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال

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news image سيـــاســة

مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

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40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.       وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

news image نقل وملاحة

انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

بورصة وشركات

بكين تعلن توزيعًا نقديًا 2.5 جنيه للسهم

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رجب عزالدين

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، عن توزيع نقدى بقيمة 2.5 جنيه للسهم الواحد، يتم صرفه على قسطين.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القسط الأول سيتم صرفه اعتبارًا من 23 يناير الجارى، بقيمة 1.5 جنيه للسهم، وسيتم صرف القسط الثانى بقيمة جنيه واحد اعتبارًا من 30 إبريل المقبل.

ومن المقرر انتقال الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 18 يناير الجارى، وفقًا للبيان.

وأقرت عمومية الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للسهم، عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017.

وارتفعت أرباح الشركة خلال العام المالى المنتهى يونيو 2017 إلى 113.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 78.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام المذكور إلى 837 مليون جنيه، مقابل إيرادات 846.8 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 240 مليون جنيه، موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيه للواحد.
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