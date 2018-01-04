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مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

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انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

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بورصة وشركات

أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية .. تعرف عليها

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- 15 ألف سهم تقريبًا تفصل التجارى الدولى عن الأقصى

رجب عزالدين

أصدرت البورصة المصرية -اليوم الخميس- بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية، حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 15167 سهمًا للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للمتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان، وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد.

وتضم هذه الشركات عامر جروب، بالم هيلز للتعمير، جي بي أوتو، المصرية للاتصالات، حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية،ودومتى، باكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 661.46 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 279.25 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.89 مليون سهم.

ويتبقى لشركات: "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر"، نحو 129.38 مليون جنيه، 126.59 مليون سهم، 75.91 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 21.63 مليون سهم، 5.08 مليون سهم، 4.32 ملايين سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية - أغسطس 2016 - تعديلاً جوهرياً على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارًا من 10 أغسطس الحالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، والرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
البورصة المصرية
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