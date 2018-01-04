العربية للاستثمارات تقاضى بيجو وتطالبها بتعويض 150 مليون يورو

news image رياضة

هل يرحل ميسي عن برشلونة قريبا ؟

علي المصري      كشفت تقارير صحفية إسبانية يوم الجمعة، أن عقد النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي، يتضمن بنداً يتيح رحيله عن النادي في حال إعلان استقلال إقليم كتالونيا وتوقف مشاركة النادي في المسابقات القارية الكبرى. وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن العقد ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

مساء اليوم ..قداس عيد الميلاد يفتتح كاتدرائية العاصمة الجديدة

ويشهد الحضور الرابع للرئيس في قداسات عيد الميلاد يرأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم السبت، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يحضر القداس الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

40 مصابا في ختام كأس الخليج.. تعرف على السبب

وكالات أصيب 40 شخصاً بجروح طفيفة اليوم الجمعة، في ختام المباراة النهائية لكأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم، لدى سقوط حاجز زجاجي في مدرجات استاد جابر الدولي، بحسب ما أفاد المنظمون.       وسقط الحاجز في جانب من المدرجات تواجد فيه مشجعون للمنتخب العماني، كانوا يحتفلون بإحرا

news image نقل وملاحة

انقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز في قليوب

متابعات توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بأسطوانات غاز عند مدخل مدينة قليوب دون وقوع إصابات , وانتقلت سيارات الإطفاء والحريق إلى موقع الحادث لرفع السيارة والحمولة وتولت النيابة التحقيق. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تلقى مدير أ

بورصة وشركات

العربية للاستثمارات تقاضى بيجو وتطالبها بتعويض 150 مليون يورو

inner image

رجب عز الدين:

أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد شركة بيجو أوتوموبليز الفرنسية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ومطالبتها بتعويض 150 مليون يورو .

وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس -  إن شركتها التابعة " القاهرة للتنمية وصناعة السيارات " قامت برفع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وتحدد لها 12 مايو  المقبل لنظر أولى الجلسات.

وتطالب الشركة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الإنهاء التعسفى لعقد الوكالة الممنوح لشركة القاهرة .

وأعلنت العربية للاستثمارات فى 19 نوفمبر الماضى، عن تلقى خطاب من شركة "بى إس إيه" - مالكة العلامة التجارية بيجو- يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.

وقالت الشركة آنذاك إن هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة، والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة.

يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -إحدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات، والتى تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية" كهروميكا"، شركة طوبلاط للإنتاج المعمارى، الصعيد للتأجير التمويلى، راوج لتجارة السيارات، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية.

وأعلنت العربية للاستثمارات فى مارس الماضى، عن توقيع شركة "أوبر" اتفاقًا إطارياً مع تابعتين لها، لتمويل شراء سيارات جديدة وإتاحتها لسائقي السيارات التي تستخدم تطبيق "أوبر".

ويشمل الاتفاق قيام شركتي الصعيد للتأجير التمويلي ورواج لتجارة السيارات بتمويل شراء السيارات الجديدة، من خلال محفظة استثمارية يتم إطلاقها 120 مليون جنيه. و ينص الاتفاق على أن يتم شراء غالبية السيارات المطلوب تمويلها من شركة القاهرة لتنمية صناعة السيارات- التابعة للعربية للاستثمارات القابضة.
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا