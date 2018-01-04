العربية للاستثمارات تقاضى بيجو وتطالبها بتعويض 150 مليون يورو

رجب عز الدين:



أعلنت شركة العربية للاستثمارات و التنمية القابضة، عن قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد شركة بيجو أوتوموبليز الفرنسية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ومطالبتها بتعويض 150 مليون يورو .



وقالت الشركة - فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس - إن شركتها التابعة " القاهرة للتنمية وصناعة السيارات " قامت برفع الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية وتحدد لها 12 مايو المقبل لنظر أولى الجلسات.



وتطالب الشركة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الإنهاء التعسفى لعقد الوكالة الممنوح لشركة القاهرة .



وأعلنت العربية للاستثمارات فى 19 نوفمبر الماضى، عن تلقى خطاب من شركة "بى إس إيه" - مالكة العلامة التجارية بيجو- يفيد بعدم تمديد التوكيل القائم بينهما منذ سنوات.



وقالت الشركة آنذاك إن هذا الإخطار جاء على نحو غير متوقع فى ضوء التعاملات القائمة، والمراسلات المتبادلة خلال الفترة الزمنية السابقة.



يشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات -إحدى الشركات التابعة للعربية للاستثمارات، والتى تمتلك مجموعة من الشركات تعمل فى مختلفة القطاعات، مثل شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية" كهروميكا"، شركة طوبلاط للإنتاج المعمارى، الصعيد للتأجير التمويلى، راوج لتجارة السيارات، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية.



وأعلنت العربية للاستثمارات فى مارس الماضى، عن توقيع شركة "أوبر" اتفاقًا إطارياً مع تابعتين لها، لتمويل شراء سيارات جديدة وإتاحتها لسائقي السيارات التي تستخدم تطبيق "أوبر".



ويشمل الاتفاق قيام شركتي الصعيد للتأجير التمويلي ورواج لتجارة السيارات بتمويل شراء السيارات الجديدة، من خلال محفظة استثمارية يتم إطلاقها 120 مليون جنيه. و ينص الاتفاق على أن يتم شراء غالبية السيارات المطلوب تمويلها من شركة القاهرة لتنمية صناعة السيارات- التابعة للعربية للاستثمارات القابضة.