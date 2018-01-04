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وزير الخارجية يكشف سبب استدعاء سفير السودان

متابعات أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان. وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب

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news image سيـــاســة

عبد الرحيم يستنكر التدخل في اختصاصات نقابة الصحفيين

رحاب صبحى أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل  مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمن

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news image اقتصاد وأسواق

نصف مليون جنيه لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية. وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام ل

news image نقل وملاحة

خلال ساعات.. افتتاح 13 مشروعا جديدا بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه

في قطاعي الطرق والكباري تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح  13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه. والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل ب

سيــارات

زيادة طفيفة بأسعار شيفروليه أوبترا

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المال - خاص

قررت شركة المنصور للسيارات، وكلاء أوبل وشيفروليه، زيادة أسعار طرازات شيفروليه أوبترا بمقدار 100- 1000 جنيه بمختلف الفئات خلال يناير الحالي.

وارتفعت أسعار شيفروليه أوبترا فئة الـ "F/O" إلى 211 ألف جنيه بدلاً من 210.9، وصعدت أسعار أوبترا فئة الـ "H/L" إلى 222 ألف مقابل 221 ألف خلال ديسمبر الماضي.

واستقرت المنصور للسيارات علي أسعار طرازات أفيو وكروز ولانوس دون تغيير؛ لتبلغ أسعار أفيو فئة الـ"Base" إلى 190.8 ألف، وبقيمة 200 ألف فئة "F/o".

وسجلت أسعار شيفروليه كروز فئة "Base" نحو 314 ألف، وتقدر أسعار فئة H/L ب 339 ألف، وبلغت أسعار شيفروليه لانوس نحو 158.4 ألف.

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