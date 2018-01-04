news image سيـــاســة

اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

gig تؤمن على حياة العاملين فى البافارية

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مروة عبد النبى

أبرمت شركة «gig» لتأمينات الحياة، اتفاقًا للتأمين على حياة العاملين بالمجموعة «البافارية» للسيارات، عبر وثيقة التأمين الجماعى المؤقت.

قال محمد فتحي، مدير عام الشئون الفنية بشركة «الشراع»-وسيط التعاقد- إن الوثيقة تغطى 1554 عاملًا، بمبلغ تأمين يصل إلى 118 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن العقد يشمل التأمين، ضد الوفاة والعجز الكلى المستديم.

وذكر فتحى أن شركته حصلت على موافقة هيئة «اللويدز» الإنجليزية على مد شهادة الأيزو ISO «9001-2008 لعام جديد، بعد انقضاء مدتها بنهاية العام المنصرم.

وتنص الأيزو على تطبيق نظام الجودة ، عبر وضع سياسة وأهداف وقواعد العمل، والمسئوليات، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية، لنظام إدارة الجودة.

يذكر أن هيكل ملكية شركة الشراع للوساطة التأمينية يتوزع بواقع %99 لشركة «الشراع للتنمية والتجارة العامة«، مقابل %1 لمستثمرين أفراد.
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