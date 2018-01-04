gig تؤمن على حياة العاملين فى البافارية

وكالات:
أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات
وكالات:
رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية.
وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم
وكالات:
دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018.
وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام
وكالات:
نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا.
وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية