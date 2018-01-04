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البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو

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تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&

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شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.  وأكد رواش

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إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك

علي المصري:  أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد

اتصالات وتكنولوجيا

انسحاب مستثمرين من أول مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول

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محمود جمال

 كشف جابر التميمى، شريك مؤسس فى أول مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول فى مصر، عن تخارج مستثمرين اثنين رئيسيين من هيكل ملكية المشروع، بسبب تعنت الجهات الحكومية فى منح التراخيص اللازمة، واشتراطها الإطلاع على السجلات التجارية الخاصة بالشركات الصينية المشاركة فى المشروع قبل الموافقة على إجراءات التأسيس.

 وأوضح التميمى لـ«المال» أن المستثمرين اللذين تخارجا من المصنع - فضل عدم ذكر اسميهما -  كانا يستحوذان على 3.5 مليون جنيه، من إجمالى رأسمال المصنع البالغ 10 ملايين جنيه حاليا قابلة للزيادة.  

وكشفت «المال» - فى أغسطس الماضى - عن اعتزام 6 من مستوردى أجهزة المحمول بالسوق المحلية إنشاء مصنع إكسسوارات فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد إكسسوارات الهواتف لأكثر من الضعف بعد تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.

 وقال «التميمى» إنه يفاوض حاليا مجموعة من المساهمين الجدد لتدبير رأسمال المتبقى للمشروع  3.5 مليون جنيه، و يعكف أيضا على إنهاء شهادات الأمن الصناعى والسلامة المهنية، والبحث عن قطعة أرض مناسبة لإقامة المصنع.

ومن المرجح أن يقام المصنع على مساحة ألف متر مربع ، وسيبدأ بإنتاج بطاريات وشواحن وكابلات خلال 2 - 3 شهور ، يليها تصنيع سماعات «الهاند فرى» وأجهزة «الباور بانك»، علما بأنه سيتم توجيه 70 % من إنتاج المصنع للسوق المصرية، وتصدير الـ%30 المتبقية للأسواق العربية والأفريقية.
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