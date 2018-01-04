مواقيت صلوات الخميس 4 يناير

عراقيل الاستثمار في طلب إحاطة بالنواب

الأحد 07 يناير 2018 01:23 م

ياسمين فواز: صرح الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بأن الوقت الحالي هو الوقت المثالي الذي ينبغي فيه تدفق الاستثمارات الأجنبية علي مصر، نظرا للتسهيلات والمنح والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين، وهو ما يتطلب من الجهات التنفيذية التركيز، وتذليل العراقيل التي تواجه ا