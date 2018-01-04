رئيس حملة ترامب الانتخابية يقاضي وزارة العدل الأمريكية

news image بنـــوك

مصر والتعاون للبترول تتفاوضان لاقتراض 10 مليارات جنيه

محمد سالم خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه. قالت مصادر لـ«المال» إن الشركتين - المملوكتين للهيئة العامة للبترول - طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفس

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اقتصاد وأسواق

الرقابة الصناعية تواصل حملاتها على المصانع المستوردة للخامات

قابيل:  رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بنـــوك

الأوقاف ترصد مليار جنيه للاستثمار فى البورصة

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية  أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات

news image عقـــارات

الإسكان : مناقصة لإعداد بطاقة استبيان عن مدى رضاء المواطنين

بدور إبراهيم: أعلنت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، طرح مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد وتنفيذ أعمال استبيان بطاقات رضاء المواطنين، بمحافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، والتي يتم بها تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المست

سيـــاســة

رئيس حملة ترامب الانتخابية يقاضي وزارة العدل الأمريكية

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وكالات:

قرر بول مانافورت رئيس الحملة الانتخابية السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد المستشار الخاص الأمريكى روبرت مولر، ونائب المدعى العامرود روزنشتاين.

كما وصفت الدعوى القضائية وزارة العدل بالمتهم وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت فى وقت سابق، بول مانافورت ومساعده، ريك جيتس، بالتآمر ضد الولايات المتحدة و12 تهمة من بينها غسيل الأموال.

وتعد لائحة الاتهامات التى صدرت عن تحقيق بتاريخ 27 أكتوبر الماضى - يقوده المستشار روبرت مولر - فى الادعاءات بشأن تدخل روسيا فى حملة الانتخابات الأمريكية فى 2016.
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