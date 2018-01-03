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مصر – إيران تخترق نشاط التأجير التمويلى

أمنية إبراهيم وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى. قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ

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news image بنـــوك

مصر والتعاون للبترول تتفاوضان لاقتراض 10 مليارات جنيه

محمد سالم خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه. قالت مصادر لـ«المال» إن الشركتين - المملوكتين للهيئة العامة للبترول - طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفس

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24.00 الفراخ البيضاء
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news image اقتصاد وأسواق

الرقابة الصناعية تواصل حملاتها على المصانع المستوردة للخامات

قابيل:  رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على

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الأوقاف ترصد مليار جنيه للاستثمار فى البورصة

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية  أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات

سيـــاســة

النيابة تستمع لأقوال محتجز فقد عينه على يد ضابط بسجن مايو

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إيمان عوف 

قالت دعاء مصطى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة الساحل استمعت اليوم لشهادة أحد المحتجزين في سجن مايو، في واقعة تصفية عين أحد المتهمين ويدعى منير يسري محتجز في قضية مشاجرة بسجن مايو، وحدث بينه وبين أحد الضباط خلاف حول قواعد الحجز، فقام الضابط بضربه بماسورة، ثم تركه في الحجز لمدة عشرة أيام دون أن يتم الكشف عليه حتى فقد البصر بعينه اليمنى بنسبة 55% وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ومن جانبها، قالت والدة منير في تصريحات للمال إنها فوجئت بمنعها من زيارة ابنها بسجن مايو بحلوان، إلا أنها علمت من أسرة أحد المحتجزين أنه مصاب بعينه وأنه ينزف، فأرسلت استغاثات لمأمور القسم والنائب العام، وبالفعل تم نقل ولدها بعد عشرة أيام من الواقعة، وكانت عينه قد فقدت القدرة على الإبصار بنسبة 55%، حيث تم نقله لقسم الساحل بروض الفرج، ثم إلى مستشفى الساحل التي لم يكن بها الإمكانيات الكافية لعلاجه، ثم نقل إلى مستشفى خاص ومنها لقصر العيني.

وأضافت والدة منير أنها تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى لوزير الداخلية ورئيس هيئة السجون والنائب العام، منذ شهر نوفمبر الماضي، لم يستجب لها سوى النائب العام الذي فتح تحقيقا في نيابة شبرا ثم تم حفظه، وأعيد فتحه بعد قيام محامي منير يسري بتقديم تظلم أمام النائب العام، وبدأ التحقيق مرة أخرى اليوم باستماع النيابة لشهادة أحد المحتجزين الشهود على واقعة ضرب ابنها من قبل ضابط بسجن حلوان يدعى شريف صيرفي.
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