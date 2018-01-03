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البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو

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تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&

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شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.  وأكد رواش

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إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك

علي المصري:  أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد

اتصالات وتكنولوجيا

نيجيريا تشتري قمرين صناعيين من الصين مقابل 550 مليون دولار

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رويترز

قال أديبايو شيتو وزير الاتصالات النيجيري، اليوم، إن بلاده اتفقت على صفقة بقيمة 550 مليون دولار لشراء قمرين صناعيين صينيين وإنها تأمل بأن يتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف شيتو أن بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركة تشاينا جريت وولز، التي ستقوم بتصنيع القمرين الصناعيين، وافقا على سداد قيمة القمرين بعد أن أعادت نيجيريا التفاوض على اتفاق سابق كان يتطلب منها تغطية 15% من التكلفة.

وتابع :"هذه الصفقة فرصة كبيرة جدا... لأنهم وافقوا على أنه حتى بدون قدرتنا على المساهمة بنسبة 15%، فإنهم مستعدون لدفع مبلغ 550 مليون دولار بالكامل لشراء القمرين لنيجيريا".

وأضاف أن القمرين سيجري إطلاقهما بعد فترة التصنيع التي ستستمر عامين اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق.

وقال الوزير إن الأموال ليست قرضا وإنما ستحصل الشركة الصينية على حصة في نيجكومسات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للحكومة النيجيرية وتتحمل مسؤولية إدارة الإتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف ان الصينيين سيساعدون في تسويق خدمات اتصالات القمرين الصناعيين إلى دول أفريقية أخرى في مواجهة منافسة من مقدمين حاليين لتلك الخدمات من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال: "الشيء الأول هو اننا نريد تحقيق ربح، نريد اقتناص السوق المحلي ونريد أيضا اقتناص السوق الأفريقي".
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