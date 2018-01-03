إضراب عمال وبريات سمنود يدخل يومه الثالث

مصر – إيران تخترق نشاط التأجير التمويلى

الخميس 04 يناير 2018 11:29 ص

أمنية إبراهيم وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى. قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ