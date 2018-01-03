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مصر – إيران تخترق نشاط التأجير التمويلى

أمنية إبراهيم وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى. قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ

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news image بنـــوك

مصر والتعاون للبترول تتفاوضان لاقتراض 10 مليارات جنيه

محمد سالم خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه. قالت مصادر لـ«المال» إن الشركتين - المملوكتين للهيئة العامة للبترول - طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفس

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

الرقابة الصناعية تواصل حملاتها على المصانع المستوردة للخامات

قابيل:  رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على

news image بنـــوك

الأوقاف ترصد مليار جنيه للاستثمار فى البورصة

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية  أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات

سيـــاســة

إضراب عمال وبريات سمنود يدخل يومه الثالث

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 إيمان عوف
 
استمر إضراب عمال وبريات سمنود، عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بصرف العلاوات الاجتماعية التي أقرها رئيس الجمهورية بحد أدنى 165جنيها، وحد أقصى 330 جنيها، بالإضافة لضم العلاوات المتأخرة منذ عام 2010 وحتى الآن.

قال أحد العمال في تصريحات لـ"المال" إن 550 عاملًا بدأوا إضرابًا عن العمل منذ ثلاثة أيام، اعتراضًا على وعود الإدارة ببحث مشكلة العلاوات، ثم فاجأتهم بالرفض  القاطع بصرف أى علاوات، ما دفع العمال إلى الدخول فى إضراب عن العمل.

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