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مصر – إيران تخترق نشاط التأجير التمويلى

أمنية إبراهيم وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى. قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ

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news image بنـــوك

مصر والتعاون للبترول تتفاوضان لاقتراض 10 مليارات جنيه

محمد سالم خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه. قالت مصادر لـ«المال» إن الشركتين - المملوكتين للهيئة العامة للبترول - طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفس

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31.00 الفراخ البلدي
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news image اقتصاد وأسواق

الرقابة الصناعية تواصل حملاتها على المصانع المستوردة للخامات

قابيل:  رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على

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الأوقاف ترصد مليار جنيه للاستثمار فى البورصة

❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية  أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة. وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات

سيـــاســة

النرويج تعلق تصدير الأسلحة إلى الإمارات

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وكالات

علقت الحكومة النرويجية صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب مشاركتها في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان، اليوم، إن "تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا، وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني".

وتنشر الإمارات قوات في اليمن في إطار التحالف الذي بدأ عملياته ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم في مارس 2015.

وقالت أوسلو إن تعليق صادرات الأسلحة الذي أقر في 19 ديسمبر الماضي هو إجراء وقائي، إذ إما من معلومات أو أدلة تشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن.

وفي 2016، ارتفعت مبيعات الأسلحة النرويجية للإمارات بمقدار الضعف تقريبا بالمقارنة عن السنة التي سبقت، وبلغت قيمتها 79 مليون كورون (نحو 9.75 ملايين دولار أمريكي).

وتقول النرويج إنها لا تبيع أسلحة للسعودية.

ويثير تدخل التحالف السعودي في اليمن تحفظا لدى بعض الدول الغربية، لا سيما مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء أعمال العنف والضربات الجوية، وتداعيات الحرب على الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الأساسية لليمنيين.
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