أوروبا تنتقد قانونا إسرائيليا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام

أمنية إبراهيم
وافقت شركة «مصر – إيران» للمنشآت الإدارية والسياحية، على زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع، البالغ 13 مليون جنيه، بحوالى 40 مليونًا، لاختراق نشاط التأجير التمويلى.
قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ
محمد سالم
خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه.
قالت مصادر لـ«المال» إن الشركتين - المملوكتين للهيئة العامة للبترول - طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفس
قابيل: رصد مخالفات قيمتها مليار جنيه وشملت استيراد المصانع مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع
إبراهيم المناسترلي : الحملات شملت مستلزمات الإنتاج المستوردة لـ 40 مصنعاً في الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية
إجراء 10 آلاف حملة تفتيشية على
❏ عبد الحافظ: الهيئة ضخت 100 مليون جنيه فى أسهم ابن سينا للأدوية
أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت
رصدت هيئة الأوقاف المصرية، محفظة مبدئية بقيمة مليار جنيه للاستثمار فى البورصة، من خلال الاكتتاب فى الطروحات المستقبلية، المنتظر إدراجها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة فى تصريحات