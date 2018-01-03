أوروبا تنتقد قانونا إسرائيليا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام

وكالات



انتقد الاتحاد الأوروبي قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي وقال إنه غير إنساني ومهين وضد احترام الإنسان.



وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق مبدئيا، اليوم، على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق من وصفهم بالإرهابيين (ويستهدف المقاومة الفلسطينية)، قبل إحالته إلى لجنة حكومية لدراسته.



ووافق 52 نائبا على القانون مقابل 49 عارضوه من أصل 120 عضو، وقدم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مشروع القانون في أواخر الشهر الماضي.



وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وليبرمان قد طالبا في ديسمبر الماضي بتطبيق أحكام الإعدام عقب قتل فلسطيني لثلاثة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية في يوليو الماضي. وقال نتانياهو أثناء زيارة لتعزية عائلة المستوطنين أن "الوقت حان لتطبيق عقوبة الإعدام للإرهابيين في الحالات الأكثر خطورة".



وسيحال مشروع القانون إلى لجنة حكومية لدراسته قبل أن يعاد إلى البرلمان ليتم التصويت عليه في 3 قراءات قبل أن يصبح جزءا من "القوانين الأساسية". وينص مشروع القانون على أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على "الجرائم الإرهابية" في حال وافقت عليها غالبية القضاة وليس بأجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.



وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ 50 عاما، ولكن لم يسبق تطبيقه. ولم تطبق إسرائيل أي حكم إعدام منذ عام 1962 عند إعدام النازي أدولف ايخمان. وألغى البرلمان الإسرائيلي عقوبة الإعدام للقضايا الجنائية في عام 1954. ولكنه ما زال يقره نظريا لجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة أو الخيانة أو الجرائم ضد الشعب اليهودي.