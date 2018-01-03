المال - خاص



رصدت "المال" أسعار زيوت السيارات "شل، موبيل، توتال، التعاون، مصر"؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شهر يناير 2018.



* أسعار زيوت "شل"



استقرت أسعار زيوت شل الـ 1000 كيلومتر سعة "1" لتر عند مستوى 41 جنيها، وبلغت سعة الـ "4" لترات نحو 165 جنيها، كما قدرت أسعار زيوت الـ300 آلاف كيلومتر سعة "1" لتر بـ 47 جنيها، وبقيمة 175 جنيها سعة الـ"4" لترات.



وسجلت أسعار زيوت شل الـ 5 آلاف كيلومتر سعة "1" لتر نحو 83 جنيها، وبمبلغ 295 جنيها سعة "4" لتر، كما تصل أسعار الـ10 آلاف كيلومتر سعة "1" لتر "w40" إلى 153 جنيها، وبنحو 595 جنيها لسعة "4" لتر "w40"، فيما تبلغ أسعار سعة "4" لتر "w30" نحو 625 جنيها.



* أسعار زيوت موبيل

وتراجعت أسعار زيوت موبيل الـ 5 آلاف كيلومتر سعة "1" لتر إلى 74 جنيها، ووصلت أسعار الـ"4" لتر إلى 271 جنيها بدلاً من 285، وسجلت أسعار الـ 10 آلاف كيلومتر سعة "1 لتر" نحو 155 جنيها، وقيمة 598 جنيها لسعة "4" لترات.



* أسعار زيوت توتال

وبلغت أسعار زيوت توتال الـ 3 آلاف كيلو سعة "1لتر" نحو 43 جنيها، كما تقدر أسعار سعة "4 لتر" بـ 155جنيها، وسجلت أسعار الـ5 آلاف كيلو سعة "1" لتر نحو 87 جنيها.



وبلغت أسعار توتال سع "4 لتر" نحو 282 جنيها، وتصل أسعار الـ10 آلاف كيلو سعة "1 لتر 5w40" إلى 165 جنيها، وسجلت أسعار سعة "4" لتر نحو 605 جنيها، وتقدر أسعار الـ10 آلاف كيلو سعة "1" لتر 5w30" بـ 173 جنيها، وتبلغ أسعار سعة "4" لتر نحو 615 جنيها.



* أسعار زيوت التعاون

أستقرت أسعار زيوت التعاون الـ 3 آلاف كيلو سعة "4" لتر عند مستوى 160 جنيها، وبقيمة 205 جنيه لسعة 5 آلاف كيلو "4 لتر"، كما بلغت أسعار الـ7 آلاف كيلو سعة "4" لتر بـ 220 جنيها، وسجلت أسعار الـ 10 آلاف كيلو سعة "4" لتر نحو 450 جنيها.



* أسعار زيوت مصر

سجلت أسعار زيوت مصر الـ 3 آلاف كيلو سعة "4" لتر نحو 120 جنيها، وقيمة 155 جنيها لسعة 4 آلاف كيلومتر، كما بلغت أسعار الـ 5 آلاف كيلو سعة "1" لتر نحو 50 جنيها، وبقيمة 195 جنيها لسعة "4" لتر، وقدرت أسعار الـ 10 آلاف كيلو "1" لتر بـ 120 جنيها، وبمبلغ 440 جنيها الـ"4" لتر.



ويوضح الجدول التالي، أسعار زيوت السيارات خلال يناير الحالي:



المسافات - بالكيلو الكمية اﻷسعار









Shell 1000 1 لتر 41 4 لتر 165 3000 1 لتر 47 4 لتر 175 5000 1 لتر 83 4 لتر 295 10.000 4 لتر " w30 " 625 1 لتر "w40 " 153 4 لتر "w40 " 595 mobil 5000 1 لتر 74 4 لتر 271 10.000 1لتر 155 4 لتر 598







Total 10.000" 5w40 " 1 لتر 165 4 لتر 605 10.000 "5w30 " 1 لتر 173 4 لتر 615 5000 1 لتر 80 4 لتر 282 3.000 1 لتر 43 4 لتر 155 التعاون 3.000 4 لتر 160 5.000 4 لتر 205 7.000 4 لتر 220 10.000 4 لتر 450



مصر 3.000 4 لتر 120 4.000 4 لتر 155 5.000 1 لتر 50 4 لتر 195 10.000 1 لتر 120 4 لتر 440