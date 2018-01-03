أسعار زيوت السيارات خلال يناير

متابعات
أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان.
وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب
رحاب صبحى
أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمن
ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية.
وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام ل
في قطاعي الطرق والكباري
تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح 13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه.
والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل ب
المسافات - بالكيلو
الكمية
اﻷسعار
Shell
1000
1 لتر
41
4 لتر
165
3000
47
175
5000
83
295
10.000
4 لتر " w30 "
625
1 لتر "w40 "
153
4 لتر "w40 "
595
mobil
74
271
1لتر
155
598
Total
10.000" 5w40 "
165
605
10.000 "5w30 "
173
615
80
282
3.000
43
155
التعاون
3.000
160
5.000
205
7.000
220
10.000
450
مصر
120
4.000
5.000
50
195
440