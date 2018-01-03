أسباب وقف عز العرب استيراد فولفو S90

news image سيـــاســة

وزير الخارجية يكشف سبب استدعاء سفير السودان

متابعات أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان. وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

عبد الرحيم يستنكر التدخل في اختصاصات نقابة الصحفيين

رحاب صبحى أبدى جمال عبد الرحيم، وكيل  مجلس نقابة الصحفيين دهشته بتصريحات منسوبة لأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تشير إلى أن لجنة الشكاوي بالمجلس تحقق حاليا في شكوي مقدمة ضد الكاتب الصحفى الدكتور عمرو الشوبكي الخبير والباحث المعروف بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فيما تضمن

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

نصف مليون جنيه لمكافحة سوسة النخيل بالوادي الجديد

ناقش محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط آليات دعم نقابة الزراعيين بالمحافظة من خلال توفير المبيدات اللازمة لمكافحة الآفات مجانا وخاصة أفات سوسة النخيل إلى جانب إدخال محاصيل زراعية جديدة خالية من المبيدات تصدر للخارج بأسعار مميزة لفتح آفاق جديدة للتنمية. وأضاف الزملوط خلال زيارة النقيب العام ل

news image نقل وملاحة

خلال ساعات.. افتتاح 13 مشروعا جديدا بتكلفة تتجاوز 8 مليارات جنيه

في قطاعي الطرق والكباري تشهد مصر، خلال ساعات افتتاح  13 مشروعا جديدا في قطاعي الطرق والكباري بتكلفة 8 مليارات و400 مليون جنيه. والمشروعات التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى طريق شبرا/ بنها الحر بطول 40كم بتكلفة 3.3مليار جنيه علاوة على تكلفة نزع الملكية ومشروع محور بنها على النيل ب

سيــارات

أسباب وقف عز العرب استيراد فولفو S90

inner image

أحمد عوض

علمت "المال" أن مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وسيتروين، قررت استبعاد الاستمرار فى استيراد فولفو S90، نتيجة ارتفاع تكلفتها الاستيرادية بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية؛ اﻷمر الذي يجعلها خارج المنافسة داخل شريحها من السيارات.

وأوضح مصدر مطلع بمجموعة عز العرب، فضل عدم ذكر اسمة أن قيمة استيراد سيارات فولفو "s90" من بلد التصنيع "الولايات المتحدة اﻷمريكية"؛ ستقفز بأسعارها إلى حاجز الـ 2 مليون جنيه بالسوق المحلية، متوقعا أن تتجه عز العرب لإستيراد فولفو "S90" مع بدء خطط تصنيعها بدولة السويد، وهو الأمر الذى سيجعلها تستفاد بخصومات اتفاقية الشركة الأوربية وتدخل المنافسة من جديد.

وتأتي فولفو S90 على الساحة العالمية، بثلاثة فئات؛ اﻷولى مزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 2.0 لتر، بقوة 240 حصانا،  والفئة الثانية مزودة بمحرك أربع أسطوانات تيربو، سعة 2.0 لتر، ليعطي قوة قدرها 302 حصانا, أما الفئة اﻷعلى مزودة بمحرك تيربو يحصل على قوة إضافية من محرك كهربائي، بقوة 400 حصان.

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات عن طرح خصومات 50% على مصنعيات الصيانة وخصم 15% على قطع الغيار لمختلف طرازات بروتون.

ووفقا لعز العرب فان إجمالي تكلفة صيانات جين2 وبرسونا 10 و30 و50 ألف كيلو تبلغ  674 جنيها بدًلا من 898، وتبلغ صيانة الـ20 و100 ألف كيلو نحو 1256 جنيها مقابل 1791، وتقدر أسعار صيانات 40 و80 ألف كيلو بـ 2588 جنيها مقارنة بـ 3569، وتصل تكاليف صيانة الـ 120 ألف كيلو إلى 5071 جنيها مقابل 6866 قبل الخصومات.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا