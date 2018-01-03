أسباب وقف عز العرب استيراد فولفو S90

أحمد عوض



علمت "المال" أن مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء فولفو وبروتون وسيتروين، قررت استبعاد الاستمرار فى استيراد فولفو S90، نتيجة ارتفاع تكلفتها الاستيرادية بعد تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية؛ اﻷمر الذي يجعلها خارج المنافسة داخل شريحها من السيارات.



وأوضح مصدر مطلع بمجموعة عز العرب، فضل عدم ذكر اسمة أن قيمة استيراد سيارات فولفو "s90" من بلد التصنيع "الولايات المتحدة اﻷمريكية"؛ ستقفز بأسعارها إلى حاجز الـ 2 مليون جنيه بالسوق المحلية، متوقعا أن تتجه عز العرب لإستيراد فولفو "S90" مع بدء خطط تصنيعها بدولة السويد، وهو الأمر الذى سيجعلها تستفاد بخصومات اتفاقية الشركة الأوربية وتدخل المنافسة من جديد.



وتأتي فولفو S90 على الساحة العالمية، بثلاثة فئات؛ اﻷولى مزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 2.0 لتر، بقوة 240 حصانا، والفئة الثانية مزودة بمحرك أربع أسطوانات تيربو، سعة 2.0 لتر، ليعطي قوة قدرها 302 حصانا, أما الفئة اﻷعلى مزودة بمحرك تيربو يحصل على قوة إضافية من محرك كهربائي، بقوة 400 حصان.



أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات عن طرح خصومات 50% على مصنعيات الصيانة وخصم 15% على قطع الغيار لمختلف طرازات بروتون.



ووفقا لعز العرب فان إجمالي تكلفة صيانات جين2 وبرسونا 10 و30 و50 ألف كيلو تبلغ 674 جنيها بدًلا من 898، وتبلغ صيانة الـ20 و100 ألف كيلو نحو 1256 جنيها مقابل 1791، وتقدر أسعار صيانات 40 و80 ألف كيلو بـ 2588 جنيها مقارنة بـ 3569، وتصل تكاليف صيانة الـ 120 ألف كيلو إلى 5071 جنيها مقابل 6866 قبل الخصومات.

