السكة الحديد تكشف حقيقة الدخان الكثيف بخط طنطا المنصورة

محمود محسن



نفت هيئة سكك حديد مصر ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية عن تعطل حركة قطارات طنطا - المنصورة لنشوب حريق بأحد الجرارات.



وأكد المهندس سيد سالم رئيس السكة الحديد ان ما نشر عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن حركة مسير القطارات على خط طنطا المنصورة تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة.



واوضح سالم أن سائق القطار أثناء سيره شاهد دخان كثيف بجوار شريط السكة، وحرصا على سلامه الركاب توقف، واتضح له أن أحد الأهالي أشعل النيران في المخلفات بجوار السكة، فاستكمل السائق مسيره دون توقف ولن يحدث أي تأخيرات في القطارات على الخط.



وطالب رئيس الهيئة عند كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذي يخدم طبقة عريضة من المواطنين بتحرى الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الاشاعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب.

