نايل إف إم تطلق موقعها الإلكترونى الجديد

البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

السبت 06 يناير 2018 12:33 م

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو