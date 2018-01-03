news image بورصة وشركات

البورصة تفقد 1.7% في الأسبوع الأول من 2018

مصطفى طلعت: سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" تراجعاً بنحو 1.7 % إلى مستوى 14782 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2018، متأثراً بمبيعات المستثمرين المحللين التي سجلت 641.7 مليون جنيه. ورغم ذلك نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" في الإفلات من التراجع، وإرتفع بشكل طفيف بنحو

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news image رياضة

تعرف على أسباب خروج معتمد جمال من الجهاز الفنى للزمالك

علي المصري اعتذر معتمد جمال عن الإستمرار في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خلال المرحلة المقبلة، عقب تسريب خبر تعاقد القلعة البيضاء مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي ﻹنبي، لتولي القيادة الفنية خلفا للصربي نيبوشا يوفوفيتش. وقدم المدير الفني السابق لمنتخب الناشئين اعتذار رسمي عن عدم&

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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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70.00 سمك بوري
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news image سيـــاســة

شباب المؤتمر يبحث تنفيذ خطته لدعم السيسى في الانتخابات

سلوى عثمان: يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شباب حزب المؤتمر برئاسة أحمد رواش رئيس الاتحاد اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة وبحضور جهاد سيف مساعد رئيس الحزب المكلف بالإشراف على أنشطة الاتحاد والمتحدث الرسمي للحزب، لوضع اللمسات الأخيرة للانتهاء من باقي تشكيلات محافظات الجمهورية.  وأكد رواش

news image رياضة

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب الزمالك

علي المصري:  أقترب إيهاب جلال المدير الفني لفرسق الكرة اﻷول بنادي إنبي، من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلفا للصربي المقال نيبوشا يوفوفيتش، بعدما توصل مجلس إدارة لقلعة البيضاء برئاسة مرتضي منصور لإتفاق مع جلال، علي أن يتولي المهمة خلال مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها بعد غد

اتصالات وتكنولوجيا

نايل إف إم تطلق موقعها الإلكترونى الجديد

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 محمد فتحى

 أطلقت إذاعة "نايل إف إم 104.2"، إحدى الإذاعات التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، موقعها الرسمي الجديد www.nilefm.com والذي سيتمكن من خلاله مستمعو الإذاعة الإنجليزية الأولى في مصر قراءة ومتابعة أبرز الأحداث على الساحة العالمية والأغاني والموسيقى الأجنبية والجديد في عالم الترفيه.
 
ويقدم الموقع الجديد محتوى ترفيهي متنوع، بجانب تغطية برامج الإذاعة والحوارات الحية على مدار الساعة، كما يمكن لمحبي "نايل إف إم الاستمتاع بمشاهدة وسماع برامجهم عبر الموقع، حيث يعد الموقع الجديد أول تحديث كبير منذ 7 سنوات.
 
قال عمر شعيب مدير NRPD للتسويق وخدمات الرقمية، التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعى إن إطلاق الموقع يأتى بعد قرابة عام من التخطيط والتحضيرات والعمل المضني وبه نكمل المنصة الرقمية الكاملة لإذاعة نايل إف إم والتي تحتوي على أكبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلي تطبيق رقمي على مستوى عالمي.
 
وأضاف أن الموقع هو نتاج إيمان إدارة الشركة بأهمية الاستثمار في الاعلام الرقمي في مصر ونتطلع لنجاحه على المستوى المصري والعالمي.
 
وتعد نايل إف إم، التي تحتفل بمرور 15 سنة على انطلاقها، أول إذاعة خاصة في مصر تقدم أغانيها باللغة الإنجليزية وتستهدف شريحة كبيرة من الجمهور، وهي إحدى الإذاعات التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، التي بدأت نشاطها عام 2003 وأصبحت في وقت قصير القناة الأكثر جاذبية وشعبية لما تقدمه من برامج خفيفة وأغاني شبابية أجنبية.
 
كما تتصدر "نايل إف إم" قائمة صفحات الراديو الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول صفحة الإذاعة إلى أكثر من 2.7 مليون متابع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ليجعلها واحدة بل أكبر صفحة لإذاعة راديو على "تويتر" في الشرق الأوسط وأفريقيا

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