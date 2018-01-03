الشاذلى جمعة :



إنتهت شركة "وثاق" للتأمين التكافلى من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018 مع شركات إعادة التأمين.



قال هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بوثاق ، ان "GIC" الهندية لاعادة التأمين اصبحت المعيد الرائد لاتفاقيات شركته في 2018 بالاضافة الي التعاقد مع عدد من الشركات العالمية الاخري.



اضاف ان وثاق نجحت في زيادة طاقتها الاستيعابية للاخطار التي تكتتب فيها نتيجة زيادة حصيلة الاقساط المحصلة والتي ارتفعت بنسبة 56% في كافة الفروع، بالاضافة الي زيادة راسمال الشركة ليصل الي 120 مليون جنيه مما أهلها لان تستوعب اخطارا جديدة سمحت بزيادة الطاقة الاستيعابية، بالاضافة الي زيادة حدود الاحتفاظ من الاخطار المكتتبة.



ووصف مهني تجديد اتفاقيات الاعادة العام الحالي علي مستوي السوق بانها "لم تكن مرنة" نتيجة سداد شركات الاعادة العالمية تعويضات ضخمة العام المالي بسبب الاخطار الكبري او الكوارث التي تحققت في عدد من الدول الاجنبية، ما دفع شركات الاعادة لدراسة تعويض تلك الخسائر بالتشدد في الاتفاقيات لضمان تحقيق معدلات ارباح لتعويض اية خسائر محققة في 2017.



وانتهت كافة شركات التأمين من تجديد اتفاقياتها للعام الجديد مع شركات اعادة التأمين العالمية بحيث تدخل تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ في يناير الجاري.



ومن المعروف ان اعادة التأمين تعني قيام شركة التأمين في السوق بالاتفاق مع شركة اعادة تأمين في الخارج علي قيام الثانية بالحصول علي جزء او حصة من الاخطار التي تغطيها شركة التامين والحصول علي نسبة من اقساط التأمين التي تحصل عليه شركة التأمين من العملاء تتناسب مع نسبة الاخطار التي تقبلها شركة اعادة التامين ، ومقابل ذلك تلتزم شركة اعادة التأمين بسداد جزء من التعويض لشركة التأمين يتناسب مع نفس حصتها من الاقساط التي حصلت عليها.





