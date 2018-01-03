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اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

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علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

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news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

"وثاق " للتأمين تجدد اتفاقيات الإعادة و "GIC" معيد رئيسي

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الشاذلى جمعة :

إنتهت شركة "وثاق" للتأمين التكافلى من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2018 مع شركات إعادة التأمين.

 قال هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بوثاق ، ان "GIC" الهندية لاعادة التأمين اصبحت المعيد الرائد لاتفاقيات شركته في 2018 بالاضافة الي التعاقد مع عدد من الشركات العالمية الاخري.

اضاف ان وثاق نجحت في زيادة طاقتها الاستيعابية للاخطار التي تكتتب فيها نتيجة زيادة حصيلة الاقساط المحصلة والتي ارتفعت بنسبة 56% في كافة الفروع، بالاضافة الي زيادة راسمال الشركة ليصل الي 120 مليون جنيه مما أهلها لان تستوعب اخطارا جديدة سمحت بزيادة الطاقة الاستيعابية، بالاضافة الي زيادة حدود الاحتفاظ من الاخطار المكتتبة.

 ووصف مهني تجديد اتفاقيات الاعادة العام الحالي علي مستوي السوق بانها "لم تكن مرنة" نتيجة سداد شركات الاعادة العالمية تعويضات ضخمة العام المالي بسبب الاخطار الكبري او الكوارث التي تحققت في عدد من الدول الاجنبية، ما دفع شركات الاعادة لدراسة تعويض تلك الخسائر بالتشدد في الاتفاقيات لضمان تحقيق معدلات ارباح لتعويض اية خسائر محققة في 2017.

وانتهت كافة شركات التأمين من تجديد اتفاقياتها للعام الجديد مع شركات اعادة التأمين العالمية بحيث تدخل تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ في يناير الجاري.

ومن المعروف ان اعادة التأمين تعني قيام شركة التأمين في السوق بالاتفاق مع شركة اعادة تأمين في الخارج علي قيام الثانية بالحصول علي جزء او حصة من الاخطار التي تغطيها شركة التامين والحصول علي نسبة من اقساط التأمين التي تحصل عليه شركة التأمين من العملاء تتناسب مع نسبة الاخطار التي تقبلها شركة اعادة التامين ، ومقابل ذلك تلتزم شركة اعادة التأمين بسداد جزء من التعويض لشركة التأمين يتناسب مع نفس حصتها من الاقساط التي حصلت عليها.


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