تويوتا ايجيبت تطلق طراز لكزس في مصر الفترة المقبلة

وزير الخارجية يكشف سبب استدعاء سفير السودان

الإثنين 08 يناير 2018 01:30 ص

متابعات أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر لم تطلب من إثيوبيا استبعاد السودان من المفاوضات حول سد النهضة، مشيرا الى أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية السوداني عقب زيارته لأديس أبابا ليعلمه بتفاصيل المبادرة المصرية حول سد النهضة , ولم يصل رد حتى الآن من جانب السودان. وأعرب شكري، خلال مداخلة هاتفية ب