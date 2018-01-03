التهرب الجمركى يضبط كميات من الخمور غير خالصة الرسوم

وزير النقل: إنشاء خطوط جديدة للمترو باستثمارات 200 مليار جنيه

الأربعاء 03 يناير 2018 11:04 م

محمود محسن أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، في محطة السادات لمترو الأنفاق (محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني)، حيث تفقد أرصفة المحطة، واطمأن على مستوى النظافة، وشدد على استمرار الاهتمام بنظافة مداخل ومخارج محطات المترو، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون