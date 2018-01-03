ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2476، وفي الرابعة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2473، بحمولة إجمالية 2512 طن قمح، في حين غادر 114 سيارة نقل بحمولة 5411 طن قمح.



وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69652 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46484 طنا.



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا و 11000 طن ملح و 2100 طن فوسفات و 1900 طن كوارتز.