news image نقل وملاحة

وزير النقل: إنشاء خطوط جديدة للمترو باستثمارات 200 مليار جنيه

محمود محسن أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، في محطة السادات لمترو الأنفاق (محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني)، حيث تفقد أرصفة المحطة، واطمأن على مستوى النظافة، وشدد على استمرار الاهتمام بنظافة مداخل ومخارج محطات المترو، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون

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news image سيـــاســة

برلماني: العلاقات المصرية السعودية تاريخية من قديم الأزل

ياسمين فواز قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للملك سلمان ورئيس مجلس الشوري السعودي عبدالله الشيخ، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية من قديم الأزل، ومواقف المملكة ومصر لا ينكرها إلا جاحد. وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق والتحرك المشترك من أجل توضيح التطور الاقتصادي وا

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
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70.00 سمك مكرونة
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news image رياضة

4 مرشحين لخلافة نيبوشا في الزمالك

علي المصري يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، بين الرباعي حسن شحاتة، وأحمد حسام "ميدو"، والتونسي فوزي البنزرتي، وإيهاب جلال ، لخلافة الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المقال من تدريب الزمالك منذ لحظات، عقب الخسارة الرابعة للفريق هذا الموسم، التي جاءت أمام طلائع الجيش. ويعد البنز

news image اتصالات وتكنولوجيا

نيجيريا تشتري قمرين صناعيين من الصين مقابل 550 مليون دولار

رويترز قال أديبايو شيتو وزير الاتصالات النيجيري، اليوم، إن بلاده اتفقت على صفقة بقيمة 550 مليون دولار لشراء قمرين صناعيين صينيين وإنها تأمل بأن يتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الحالي. وأضاف شيتو أن بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركة تشاينا جريت وولز، التي ستقوم بتصنيع القمرين الصناعيين، وافقا على

نقل وملاحة

ميناء الزيتيات يستقبل 6500 طن بوتاجاز

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نادية صابر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد -اليوم الأربعاء- لاستقبال السفينة "مصرجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "حميد إس"، وعلى متنها 6 آلاف طن دقيق متجهة إلى الصومال.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن، وهى: أمانة، النوى إكسبريس، بوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 486 راكبًا، و210 شاحنة بضائع، و18 سيارة.

وتغادر السفينتين "الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، وعلى متنهم 111 راكبًا و164 شاحنة بضائع، و7 سيارات.

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 884 راكبًا، وتداول 74 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وآيلة، وعلى متنهم 366 راكبًا، و16 برادًا و5 تريلات و2 سيارة و2 باص جيت.
ميناء دمياط
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