فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم

❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى



الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت



تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، علمًا بأنها تمتلك حاليًّا %32 من أسهم الأخيرة.



وأعلنت «القابضة المصرية»، أمس، أنها بصدد التقدم بعرض الشراء الإجبارى للهيئة العامة للرقابة المالية، بسعر 20 جنيهًا للسهم، موضحة أنه جارٍ الحصول على كل الموافقات اللازمة لتقديم ملف العرض للهيئة العامة للرقابة المالية.



وأكد هيثم عبد المنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة المصرية الكويتية، أن شركته ستقدم ملفًّا كاملًا يتضمن العرض الفنى والمالى خلال أيام، موضحًا أنه تم تعيين بنك استثمار فاروس مستشارًا ماليًّا للصفقة، ومكتب زكى هاشم مستشارًا قانونيًّا.



ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الاستحواذ المزمع، موضحًا أن قواعد قانون التأمين تُلزم الكيانات التى تمتلك أكثر من %10 من شركات التأمين، بالحصول على موافقة الجهتين قبل تقديم عرض الاستحواذ على باقى الأسهم.



ورجّح أن تقترب قيمة الصفقة من 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، والتى توافرت من تخارجها من بعض الاستثمارات التابعة، موضحًا أن «القابضة» حققت أرباحًا رأسمالية بقيمة 48 مليون دولار نتيجة التخارج من شركتين تابعتين، الأولى هى المصرية للهيدروكربون التى تم بيع حصة «القابضة» بها إلى «كاربون هولدنج ليمتد» بقيمة إجمالية بلغت 65.2 مليون دولار. وبلغت الأرباح الرأسمالية للقابضة المصرية فى الصفقة حوالى 18 مليون دولار تم تسجيلها ضمن أرباح الربع الثالث.



وتابع أن شركته أتمّت صفقة تخارج ثانية بنهاية 2017، من صندوق «اى إسكويرد كابيتال فاند» بقيمة 60 مليون دولار، فى حين بلغت أرباحها فيها حوالى 30 مليون دولار.



وأوضح أن شركته تهتم بتعزيز الاستثمار فى قطاع التأمين بعد التغيرات التى حدثت على صعيد البيئة التشريعية، واهتمام المستثمرين الأجانب ودخول عدد من الشركات الأجنبية فى القطاع مؤخرًا، ما يجعل القطاع واعدًا بشكل كبير، خاصة أن نسب التغطية التأمينية بالسوق المحلية، مقارنة بالدول المحيطة، ما زالت محدودة، كما أن أرباح الشركات المدرجة بالقطاع تنمو بمعدلات جيدة.



وقال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين»، إن الإدارة المالية بالشركة ستدرس العرض الذى تقدمت به شركة «القابضة المصرية الكويتية» ليتم تقييم السعر المقدم ومقارنته بالقيمة العادلة للسهم.



وأضاف الجوهرى أن المساهمين الرئيسيين لم يحددوا موقفهم من العرض بالقبول أو الرفض حتى الآن، مؤكدًا أنه فى حال نجاح العرض سيتم عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ثم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأوضح أن المشترى سيعين المستشار المالى والقانونى للصفقة، وليس شركته التى ستدرس العرض المقدم بصورة وافية.



ويتوزع هيكل ملكية شركة الدلتا للتأمين حاليًّا بواقع %32 للقابضة المصرية الكويتية، و%9.9 لهدى عباس عبد الكريم، و%6.6 لبنك ناصر الاجتماعى، و%5.1 لشركة سولديرتى كابيتال المحدودة، و%5.8 للعالمية للاستثمارات المالية والنسبة السباتية للتداول الحر بالبورصة.