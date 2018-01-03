فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

news image سيـــاســة

اليمن تدعو المجتمع الدولى لإدانة جرائم الحوثيين

وكالات: أكدت وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأربعاء، أن الجرائم التى ترتكبها الميليشيا الحوثية الانقلابية تعد خرقاً للقانون الإنسانى الدولى وجرائم حرب ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولى إلى إجبار الميليشيا على إنهاء كافة مظاهر القمع والاعتقال والإفراج عن كافة السجناء والمختطفين فى السجون والمعتقلات

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image لايف

علماء فلك يرصدون انفجارات كونية في عمق الفضاء

وكالات: رصد علماء فلك انفجارات قادمة من عمق الفضاء فى واحدة من أكثر الظواهر الغريبة التى نعرفها، والتى تسهم فى زيادة المعرفة بالانفجارات الكونية. وأوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن العلماء التقطوا موجات لانفجارات سريعة لبعض من أكثر الظواهر غموضا ومثيرة للاهتم

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء الانتخابات بليبيا لإنهاء الفترة الانتقالية

وكالات: دعا جيفرى فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسى التى تشوبها الفوضى فى ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018. وشدد فيلتمان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، على "التزام الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام

news image سيـــاســة

عصابة تسرق مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو من فندق بباريس

وكالات: نفذت عصابة مكونة من 5 أشخاص، عملية سطو استهدفت فندق ريتز الشهير فى باريس، واستطاع أفرادها الاستيلاء على مجوهرات بقيمة 4.5 ملايين يورو تقريبا. وألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة لصوص مسلحين من بين الخمسة الذين قاموا بسرقة مجوهرات بنحو 4.5 مليون يورو من داخل فندق "ريتز" بالعاصمة الفرنسية

تأميـــن

فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

inner image

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم
❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى

 الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت

تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، علمًا بأنها تمتلك حاليًّا %32 من أسهم الأخيرة.

وأعلنت «القابضة المصرية»، أمس، أنها بصدد التقدم بعرض الشراء الإجبارى للهيئة العامة للرقابة المالية، بسعر 20 جنيهًا للسهم، موضحة أنه جارٍ الحصول على كل الموافقات اللازمة لتقديم ملف العرض للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد هيثم عبد المنعم، مدير علاقات المستثمرين بالقابضة المصرية الكويتية، أن شركته ستقدم ملفًّا كاملًا يتضمن العرض الفنى والمالى خلال أيام، موضحًا أنه تم تعيين بنك استثمار فاروس مستشارًا ماليًّا للصفقة، ومكتب زكى هاشم مستشارًا قانونيًّا.

ولفت إلى أن شركته حصلت على موافقة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن الاستحواذ المزمع، موضحًا أن قواعد قانون التأمين تُلزم الكيانات التى تمتلك أكثر من %10 من شركات التأمين، بالحصول على موافقة الجهتين قبل تقديم عرض الاستحواذ على باقى الأسهم.

ورجّح أن تقترب قيمة الصفقة من 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من الموارد الذاتية للشركة، والتى توافرت من تخارجها من بعض الاستثمارات التابعة، موضحًا أن «القابضة» حققت أرباحًا رأسمالية بقيمة 48 مليون دولار نتيجة التخارج من شركتين تابعتين، الأولى هى المصرية للهيدروكربون التى تم بيع حصة «القابضة» بها إلى «كاربون هولدنج ليمتد» بقيمة إجمالية بلغت 65.2 مليون دولار. وبلغت الأرباح الرأسمالية للقابضة المصرية فى الصفقة حوالى 18 مليون دولار تم تسجيلها ضمن أرباح الربع الثالث.

وتابع أن شركته أتمّت صفقة تخارج ثانية بنهاية 2017، من صندوق «اى إسكويرد كابيتال فاند» بقيمة 60 مليون دولار، فى حين بلغت أرباحها فيها حوالى 30 مليون دولار.

وأوضح أن شركته تهتم بتعزيز الاستثمار فى قطاع التأمين بعد التغيرات التى حدثت على صعيد البيئة التشريعية، واهتمام المستثمرين الأجانب ودخول عدد من الشركات الأجنبية فى القطاع مؤخرًا، ما يجعل القطاع واعدًا بشكل كبير، خاصة أن نسب التغطية التأمينية بالسوق المحلية، مقارنة بالدول المحيطة، ما زالت محدودة، كما أن أرباح الشركات المدرجة بالقطاع تنمو بمعدلات جيدة.

وقال السيد الجوهرى، رئيس مجلس إدارة شركة «الدلتا للتأمين»، إن الإدارة المالية بالشركة ستدرس العرض الذى تقدمت به شركة «القابضة المصرية الكويتية» ليتم تقييم السعر المقدم ومقارنته بالقيمة العادلة للسهم.

وأضاف الجوهرى أن المساهمين الرئيسيين لم يحددوا موقفهم من العرض بالقبول أو الرفض حتى الآن، مؤكدًا أنه فى حال نجاح العرض سيتم عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس الإدارة ثم إرساله إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن المشترى سيعين المستشار المالى والقانونى للصفقة، وليس شركته التى ستدرس العرض المقدم بصورة وافية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الدلتا للتأمين حاليًّا بواقع %32 للقابضة المصرية الكويتية، و%9.9 لهدى عباس عبد الكريم، و%6.6 لبنك ناصر الاجتماعى، و%5.1 لشركة سولديرتى كابيتال المحدودة، و%5.8 للعالمية للاستثمارات المالية والنسبة السباتية للتداول الحر بالبورصة.
الدلتا للتأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا