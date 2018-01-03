مصر للطيران توجه حصيلة بيع أسطول إكسبريس لشراء 12 طائرة

❐ مخطط تحويل طائرات ركاب إلى شحن يمتد حتى يناير 2019



هاجر عمران ودعاء محمود



تعتزم شركة مصر للطيران القابضة تمويل شراء 12 طائرة من شركة بومبارديه الكندية بقيمة 1.1 مليار دولار من الموارد الذاتية، بدعم من تنفيذ خطط بيع عدد من طائرات أسطول الشركات التابعة.



وقالت مصادر – فضلت عدم ذكر اسمها- إن الشركة باعت بالفعل 5 طائرات حتى الآن، وتخطط لبيع 12 طائرة أخرى، تمثل أسطول شركة «إكسبريس» للخطوط الإقليمية والداخلية التابعة خلال 2018، إلا أنها لم تفصح عن العوائد التى ستحصل عليها الشركة جراء ذلك.



ولم تستبعد المصادر الاستعانة ببنوك محلية لاستكمال تمويل قيمة صفقة "بومبارديه" الكندية، التى وقعت تعاقد مع «مصر للطيران» بشان صفقة الـ 12 طائرة.



ووفقا لبيان عن وزارة الطيران المدنى الشهر الماضى، وقعت مصر للطيران على خطاب نوايا لشراء 12 طائرة أخرى من الفئة سى مع بومبارديه، وهو ما قد يرفع القيمة الإجمالية للاتفاق إلى نحو 2.2 مليار دولار.



يذكر أن الشركة تعاقدت خلال مشاركتها فى معرض دبى إير، الشهر الماضى، على ضم 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية للأسطول، فى صفقة هى الأكبر فى تاريخ الشركة، وتقدر بحوالى 6 مليارات دولار.



وتتوزع طائرات الصفقة الجديدة بين تعاقد مع شركة إيركاب الإنجليزية بنظام التأجير التمويلى على 21 طائرة، منها 15 من طراز الإيرباص 320neo و6 بوينج من طراز الـdream liner9_787 بتكلفة إجمالية 4 مليارات دولار إلى جانب 24 طائرة بومبارديه بتكلفة 2.2 مليار دولار، منها 12 وقع بشأنها خطاب نوايا فقط.



وفى إطار متصل، تعتزم شركة مصر للطيران للشحن الجوى تنفيذ مخطط إضافة 3 طائرات اخرى من طراز A330-200 مملوكة للشركة القابضة، عبر تحويلها من ركاب إلى شحن، وتم البدء فى تحويل الطائرة الأولى فى إبريل الماضى، ومن المخطط البدء فى تحويل الطائرتين الأخريين مايو 2018 ويناير 2019، وفقا لتقرير وزعته الوزارة أمس بعنوان «حصاد عام 2017».