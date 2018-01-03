مصر للطيران توجه حصيلة بيع أسطول إكسبريس لشراء 12 طائرة

محمود محسن
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، جولة تفقدية مفاجئة، مساء اليوم، في محطة السادات لمترو الأنفاق (محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني)، حيث تفقد أرصفة المحطة، واطمأن على مستوى النظافة، وشدد على استمرار الاهتمام بنظافة مداخل ومخارج محطات المترو، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون
ياسمين فواز
قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للملك سلمان ورئيس مجلس الشوري السعودي عبدالله الشيخ، إن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية من قديم الأزل، ومواقف المملكة ومصر لا ينكرها إلا جاحد.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق والتحرك المشترك من أجل توضيح التطور الاقتصادي وا
علي المصري
يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك، بقيادة المستشار مرتضى منصور، بين الرباعي حسن شحاتة، وأحمد حسام "ميدو"، والتونسي فوزي البنزرتي، وإيهاب جلال ، لخلافة الصربي نيبوشا يوفوفيتش، المقال من تدريب الزمالك منذ لحظات، عقب الخسارة الرابعة للفريق هذا الموسم، التي جاءت أمام طلائع الجيش.
ويعد البنز
رويترز
قال أديبايو شيتو وزير الاتصالات النيجيري، اليوم، إن بلاده اتفقت على صفقة بقيمة 550 مليون دولار لشراء قمرين صناعيين صينيين وإنها تأمل بأن يتم توقيع العقد قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف شيتو أن بنك التصدير والاستيراد الصيني وشركة تشاينا جريت وولز، التي ستقوم بتصنيع القمرين الصناعيين، وافقا على