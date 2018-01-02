ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات مشروع قانون حماية المستهلك

news image الإسكندرية

166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر

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news image تأميـــن

فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم ❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى  الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، ع

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السعر بالجنيه المصري السلعة
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18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image الإسكندرية

إسناد حواجز قايتباى إلى هارونكو بقيمة 235 مليون جنيه

مها يونس أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت 

news image سيـــاســة

برلمانى يطالب بتوحيد نماذج بيانات المستثمرين

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية. وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغ

سيـــاســة

ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات مشروع قانون حماية المستهلك

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ياسمين فواز

تصوت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاسبوع القادم علي مشروع قانون حماية المستهلك المرسل من حكومة المهندس شريف إسماعيل ،تمهيدا لادراجه في اقرب جلسة عامة والتصويت النهائي عليه.

وتنفرد "المال" بنشر  النسخة الكاملة للتعديلات النهائية لمشروع القانون  والتي تتضمن عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين أبرزها «بالنسبة للإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو امداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما شملت المسودة النهائية مادة تنص على «المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على المحكوم عليه».

إلى جانب «إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».

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