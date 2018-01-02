news image الإسكندرية

166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر

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news image تأميـــن

فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم ❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى  الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، ع

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image الإسكندرية

إسناد حواجز قايتباى إلى هارونكو بقيمة 235 مليون جنيه

مها يونس أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت 

news image سيـــاســة

برلمانى يطالب بتوحيد نماذج بيانات المستثمرين

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية. وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغ

سيـــاســة

الرئيس السيسى يمدد حالة الطوارئ حتى 13 أبريل

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خالد بدر الدين


أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 13 يناير الحالي وحتى 13 أبريل.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أن القرار صدر بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وينص على أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وذكرت وكالة رويترز أن مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، في أبريل من العام الماضي، أسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عنهما.

ومددت حالة الطوارئ في يوليو الماضى، ثم أعلنت من جديد في أكتوبر من العام الماضى، ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب على القرار بأغلبية الثلثين.
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