إنجازات القوات المسلحة المصرية في 2017

معتز محمود
كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية.
وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر
❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم
❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى
الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت
تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، ع
مها يونس
أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت
ياسمين فواز
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية.
وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغ