غدًا.. ثاني جلسات استئناف خالد علي على حكم حبسه

166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

الأربعاء 03 يناير 2018 10:48 ص

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر