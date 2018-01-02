news image الإسكندرية

166 مصنعا مغلقا فى برج العرب و93 بالإسكندرية

معتز محمود كشفت هيئة التنمية الصناعية عن تعثر نحو 200 مصنع فى المدن الصناعية بالإسكندرية. وقالت المهندسة أمانى مؤمن، مساعد رئيس الهيئة للإستراتيجيات والتعاون الدولى، إنه حصر المصانع المتعثرة فى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنها تصل بالإسكندرية إلى نحو 93 مصنعا، فضلا عن 166 مصنعا فى مدينة برج العر

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news image تأميـــن

فاروس وزكى هاشم مستشارا استحواذ القابضة الكويتية على الدلتا للتأمين

❐ الجوهرى: ندرس العرض.. والمساهمون الرئيسيون لم يحسموا موقفهم ❐ عبد المنعم: الصفقة تقترب من 300 مليون جنيه.. والتمويل ذاتى  الشاذلى جمعة ومصطفى طلعت تستعدُّ شركة القابضة المصرية الكويتية للتقدم بعرض شراء للهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على %99 من أسهم شركة الدلتا للتأمين خلال أيام، ع

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6.00 الدقيق
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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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news image الإسكندرية

إسناد حواجز قايتباى إلى هارونكو بقيمة 235 مليون جنيه

مها يونس أسندت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، مشروع حماية وتطوير منطقة قلعة قايتباى، لعمل سلسلة من الحواجز المائية لحمايتها «المرحلة الأول»، إلى شركة "هارونكو" للإنشاء والتعمير، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه، وذلك بالمناقصة العامة التى حملت 

news image سيـــاســة

برلمانى يطالب بتوحيد نماذج بيانات المستثمرين

ياسمين فواز تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار، بشأن نماذج بيانات المستثمرين والشركات الأجنبية. وصرح فؤاد بأنه يستوجب على المستثمر الأجنبي أو الشركات الأجنبية عند رغ

سيـــاســة

غدًا.. ثاني جلسات استئناف خالد علي على حكم حبسه

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دفاعه يكشف تلفيق فيديو الإشارة المنسوبة له

إيمان عوف
 
تعقد محكمة مستأنف الدقي بالجيزة، غدًا الأربعاء، الجلسة الثانية لنظر استئناف المرشح الرئاسي خالد علي ضد حكم حبسه 3 شهور في قضية الفعل المنسوب له على هامش الاحتفال بحكم مصرية تيران وصنافير.

وكان أحد المحامين قد أقام القضية، ناسبًا لخالد علي قيامه بالاشارة المزعومة، عقب إعلانه الأول نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، وتخللت القضية الكثير من العوار القانوني، سواء في مرحلة التحقيق باحتجاز خالد علي بشكل غير قانوني، عندما التزم بحق الصمت ردًا على رفض النيابة السماح له بالاطلاع على أوراق القضية، لتحال القضية في اليوم التالي للمحاكمة ودون تحقيق، والتي أصدرت حكمها دون مرافعة.
 
وطالب دفاع « خالد علي» خلال الجلسة الأولى للاستئناف، والتي شهدت حشودًا أمنية كثيفة أمام المحكمة وتخللها احتجازه لأكثر من 8 ساعات بعد إخلاء المحكمة من وسائل الاعلام والمواطنين، باستدعاء اللجنة الفنية التي قدمت تقريرها، وسماع اللجنة الاستشارية التي قدمت تقريرًا يدحض تقرير اللجنة الفنية، وهو ما استجابت إليه هيئة مستأنف الدقي، وقررت تأجيل القضية للغد. وتخصص الجلسة لمناقشة اللجنة الفنية الحكومية، كما ستشهد عرض فيديو أعده فريق دفاع خالد علي يكشف تلفيق فيديو الإشارة الفاضحة.

محكمة النقض
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