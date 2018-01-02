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متعب يتممم صفقة انتقاله للتعاون السعودي

علي المصري ‬أعلن نادي التعاون السعودى، تعاقده مع الدولي المصري عماد متعب قائد ومهاجم الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادى اﻷهلي، على سبيل اﻹعارة حتى نهاية الموسم، لينضم إلى زملائه المصريين في الفريق عصام الحضري ومصطفى فتحي. وأبرم الطرفان تعاقدهما في القاهرة، بحضور اللاعب وعبدالله مخارش ممثل نادي التعاون

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news image سيـــاســة

الهيئة الوطنية : الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الاثنين المقبل

خالد بدر الدين قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة، يوم الاثنين المقبل، وأن مؤتمرًا صحفيًّا سيُعقد لهذا الغرض. ذكرت وكالة رويترز أن إجراءات عقد الانتخابات من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وأن تجرى

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الأهلي يتخطى النصر بسهولة ويقترب من قمة الدوري

علي المصري لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة في تخطي عقبة مضيفه النصر، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. أنهى اﻷهلي اللقاء إكلينيكيًّا في الشوط اﻷول، حيث تقدَّم بالهدف

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ستايل هوم تبدأ أول مشروعاتها بالتجمع الخامس بكومباوند سكني

المال- خاص أعلنت شركة ستايل هوم للاستثمار العقاري، طرح أول مشروعاتها بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني على مساحة 33 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه. قال المهندس حسين داود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يضم مجمعًا إداريًّا وخدميًّا

نقل وملاحة

قناة السويس تجدد تخفيضات عبور السفن مع زيادة الحوافز

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- خفض رسوم ناقلات البترول العملاقة من 385 ألف دولار إلى 335 ألفًا

نادية صابر

أعلنت هيئة قناة السويس، عن استمرار العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الحاويات، والبترول، والصب الجافة عامًا إضافية، مع إجراء تعديلات في تلك التخفيضات.

يذكر أن استمرار العمل بتلك القرارات صاحبه تعديلات في بعض البنود، أبرزها   المنشور رقم 3/2017، الخاص بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجافة، القادمة من دولة جنوب أفريقيا، والمتجهه إلى موانئ البحر المتوسط. 

تبعاً لضوابط هيئة قناة السويس الجديدة، تحصل سفن البضائع الصب الجافة "الحبوب، والفحم، والحديد، والمحملة أو الفارغة، القادمة من أو المتجة الي دولة جنوب أفريقيا لميناء ISKENDERUN بتركيا، وما غربه حتى ميناء MARMARIS بتركيا، أو العكس، نسبة تخفيض 40%، بدلا من ميناء Ceuta فى غرب البحر المتوسط".

تضمن المنشور منح تخفيض بنسبة 50% للسفن الوافدة من جنوب أفريقيا، إلى الموانئ الواقعة شمال وغرب ميناء  MARMARIS ، متضمنة موانئ البحر الأسود  حتى ميناء جبل طارق أو العكس.   

قررت هيئة قناة السويس، منح المزيد من التخفيضات لناقلات البترول العملاقة العابرة لقناة السويس، بالتكامل مع خط السوميد عن طريق "الخليج العربي – والخليج الأمريكي، أو منطقة الكاريبي" في رحلتها الدائرة المحملة أو الفارغة، حتى نهاية ديسمبر المقبل، علي أن تتحمل السفينة رسومًا تصل إلى 180 ألف دولار، بدلاً من 230 ألفًا، حال عودتها من منطقة "الشمال" فارغة، و155 ألف دولار رسوماً عند عبورها من الجنوب، بحمولة  تزيد عن 250 ألف طن، ليصبح إجمالي ما تتحمله السفينة في رحلتها الدائرية، 335 ألف دولار، بدلاً من 385 ألفًا كانت مطبقة العام الماضي.

تأتي التخفيضات تشجيعاً لاستخدام مجرى قناة السويس، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح.

كما قررت قناة السويس استمرار التخفيضات الممنوحة لسفن البضائع الصب الجافة، القادمة من موانئ شرق وجنوب أستراليا، ومتجهة إلى موانئ شمال غرب أوربا، حتى نهاية العام، بنسبة تصل إلى 75%، والاستمرار بالتخفيضات الممنوحة لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، المتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، حتي 30 يونيو من العام الجاري، التي تتراوح بين 55 و65%.

كانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في وقت سابق، عن أن التخفيضات المخصصة للسفن تستهدف جذب المزيد من العملاء، وزيادة حجم إيراداتها التي تأثرت نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية، وتراجع أسعار النفط العالمية، لتعوق مستهدفات مضاعفة إيرادات القناة بحلول 2022.
قناة السويس
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